اولين نمايشگاه مطبوعات كتابگزار شرق ايران برگزار شد

مسئول اين نمايشگاه در مراسم اختتاميه در گفت وگو با خبرنگار " مهر"، هدف از برگزاري اين نمايشگاه را اطلاع رساني در زمينه معرفي مطبوعات كه در حوزه كتاب به نقد و بررسي، معرفي و يا فهرست كتابها و نشريات فعاليت دارند عنوان كرد .



حسين قاسمي افزود: در اين نمايشگاه اولين روزنامه رسمي ايراني "وقايع اتفاقيه" و همچنين نمونه هاي ديگر از روزنامه هاي دوره قاجار در معرض ديد عموم قرار گرفته است كه مورد استقبال بازديد كنندگان واقع شده است.