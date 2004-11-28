۸ آذر ۱۳۸۳، ۹:۰۴

اولين نمايشگاه مطبوعات كتابگزار شرق ايران برگزار شد

به مناسبت هفته كتاب و كتابخواني اولين نمايشگاه مطبوعات كتابگزار در شرق ايران با همكاري گروه مطبوعات و روابط عمومي سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي در كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي برگزار شد.

مسئول اين نمايشگاه در مراسم اختتاميه در گفت وگو با خبرنگار " مهر"، هدف از برگزاري اين نمايشگاه را اطلاع رساني در زمينه معرفي مطبوعات كه در حوزه كتاب به نقد و بررسي، معرفي و يا فهرست كتابها و نشريات فعاليت دارند عنوان كرد .

حسين قاسمي افزود: در اين نمايشگاه اولين روزنامه رسمي ايراني "وقايع اتفاقيه" و همچنين نمونه هاي ديگر از روزنامه هاي دوره قاجار در معرض ديد عموم قرار گرفته است كه مورد استقبال بازديد كنندگان واقع شده است.

