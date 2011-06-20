رانندگان اتوبوس شهرستان قدس تحت نظارت نامحسوس هستند

علی اصغر امیریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح ویژه نظارت بر فعالیت ناوگان اتوبوسرانی شهرقدس به صورت نامحسوس در حال انجام است و در این راستا با رانندگان متخلف برخورد جدی می شود.

وی اظهار داشت: رانندگانی که مقررات مربوط به سازمان را رعایت کنند مورد تشویق قرار گرفته و کمیته انضباطی نیز با متخلفانی که اساسنامه را زیر پا می گذارند، برخورد خواهد کرد.

این مسئول ادامه داد: نظارت بر نرخ کرایه ها، حضور به موقع اتوبوسها در پایانه ها، رعایت نظافت و پاکیزگی و نحوه برخورد با مسافران توسط بازرسان سازمان اتوبوسرانی کنترل می شود.

وی بیان کرد: هرچند این سازمان تمام امکانات خود را برای خدمات دهی بهتر ناوگان اتوبوسرانی به مردم بکار گرفته اما تحقق این امر به همکاری مردم و اطلاع رسانی به موقع آنان نیازمند دارد.

امیریان افزود: شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی ناوگان اتوبوسرانی، مراتب را از طریق شماره تلفن 46882021 و سامانه پیام کوتاه 137 اطلاع رسانی کنند.

وی یادآور شد: نرخ جدید کرایه ها نیز در تمام اتوبوسهای تحت نظارت این سازمان به منظور اطلاع رسانی در معرض دید مسافران قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرستان قدس اضافه کرد: اکنون 100 دستگاه اتوبوس در شهرستان قدس کار جابجایی مسافران را در مسیرهای مختلف درون شهری و برون شهری عهده دار هستند.