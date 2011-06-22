اسرائیل دشمن اصلی سوریه است/ فرانسه از توهمات دست بردارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، "ولید المعلم" گفت : ما هیچ ارتباطی با اسرائیل نداشته ایم، زیرا دشمن اصلی ما به شمار می رود. اسرائیل جولان و اراضی فلسطین، مزارع شبعا و کفرشوبا را اشغال کرده است. اسرائیل از حوادث سوریه بهره برداری می کند.

وی با اشاره به دخالتهای فرانسه در امور داخلی سوریه افزود: وزیر خارجه فرانسه هنوز در توهم دوران استعمار سیر می کند و بهتر است واقعیتهای را در نظر بگیرد.

وزیر امور خارجه سوریه ضمن تکذیب هر گونه دخالت در تشکیل دولت جدید لبنان بیان کرد: ما هیچ دخالتی در روند تشکیل دولت جدید لبنان نداشته ایم.

وی گفت : ما خواهان روابط محکم با ترکیه هستیم و امیدواریم که در موضعشان تجدید نظر کنند. ما دخالت ایران یا حزب الله را به شدت تکذیب می کنیم.هیچ تحریم یا دخالت خارجی علیه سوریه وجود نخواهد داشت، رسوایی های آنها در لیبی کافی است.

معلم تصریح کرد: کسانی که پیام "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه را شنیدند باید متوجه حقایق شده باشند. ما با دخالت خارجی مخالفیم هنگامی که توطئه ها نقش بر آب شود فشارها متوقف می شود.

وزیر امور خارجه سوریه افزود: ما از کسی درسی نمی گیریم، بلکه پس از اینکه اصلاحات لازم را انجام دادیم به همه درس دموکراسی می دهیم.اتحادیه عرب باید نقش موثرتری ایفا کند.ما به دنبال آن هستیم که دموکراسی بی سابقه ای را به اجرا گذاریم.

المعلم بیان کرد: کسانی که خواستار تخریب سوریه هستند به نفع دشمنان فعالیت می کنند. هیچ محدودیتی برای بازگشت مهاجران سوری به کشور وجود ندارد و به همه سفارتخانه ها در خارج کشور دستورات لازم برای ایجاد تسهیلات داده شده است.

وی گفت : تحریمهای اروپایی زندگی مردم سوریه را هدف قرار داده است و این به معنای جنگ است.آمریکا و اروپا از زمان جنگ علیه عراق، ما را تحت فشار قرار داده اند که این فشارها سبب اصلی تعویق اصلاحات در سوریه است.