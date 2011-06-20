188 میلیارد ریال به طرح های فرهنگی خراسان جنوبی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم افشاری عصر دوشنبه در جمع مدیران فرهنگی استان، اظهار داشت: در سال جاری اعتباری بالغ بر 18 میلیارد و 800 میلیون تومان به طرح های تاثیر گذار در حوزه های فرهنگی و اجتماعی استان اختصاص یافته است.

وی اضافه کرد: امسال اعتبارات فرهنگی توسط مجلس شورای اسلامی بین استان‌ ها توزیع شده و اختصاص اعتبارات به دستگاه‌ها به صورت استانی انجام می ‌شود.

افشاری با اشاره به اینکه این اعتبار با توجه به اولویت به طرح های مصوب سفر هیئت دولت به استان و طرح های اولویت دار فرهنگی اختصاص خواهد یافت، عنوان کرد: با توجه به محدودیت اعتبارات تخصیص این اعتبار به استانداران هر استان واگذار شده است.

وی با اشاره به طرح های دارای اولویت اجرا سال گذشته، عنوان کرد: این طرح ها جهت اجرایی شدن در اولویت تخصیص اعتبار قرار خواهند گرفت.

افشاری ادامه داد: علاوه بر آن دستگاه ‌های اجرایی باید طرح ‌های اولویت ‌دار خود را به این مجموعه برای انجام کار کارشناسی ارسال کنند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی از تشکیل دبیرخانه‌ ای برای بررسی طرح ‌های فرهنگی استان خبر داد و گفت: این دبیرخانه متشکل از صاحب ‌نظران فرهگی استان است تا طرح های کارشناسی شده در استان به اجرا در آید.