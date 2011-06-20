بی اطلاعی صاحبان صنایع از بسته های حمایتی دولت مشکل ساز است

به گزارش خبرنگار مهر، علی جهانبخشی در نشست اعضای ستاد تنظیم بازار این شهرستان افزود: اطلاع رسانی به واحدهای صنعتی و معادن از توزیع بسته های حمایتی دولت باید در شهرستان انجام شود.

وی اشاره کرد: دولت با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برای جلوگیری از ایجاد اختلال در فعالیت واحدهای صنعتی و معدنی، بسته های ویژه حمایتی اختصاص داده است.

این مسئول افزود: برگزاری همایشهایی با حضور مدیران صنعت و معدن شهرستان قدس و کارشناسان مربوطه از جمله راهکارهای مناسب برای اطلاع رسانی در این زمینه است.

وی بیان داشت: برای ارائه خدمات مطلوب به واحدهای صنعتی و معادن این شهرستان در بخش سوخت باید آمار دقیقی از میزان سوخت تحویلی به این واحدها تهیه شود.

وی ادامه داد: تعامل بیشتر ادارات بازرگانی و کار و امور اجتماعی در معرفی متقاضیان دریافت تسهیلات بنگاههای زود بازده به مراجع مربوطه ضروری است.