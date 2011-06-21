موافقت حوزه با تأسیس سه مدرسه علمیه و یک مرکز تخصصی

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای گسترش حوزه‌های علمیه در مصوبات 299، 300 و 302 خود به استناد مصوبه شماره 616 شورای عالی حوزه با اعطای موافقت اصولی تأسیس مدارس علمیه فاطمه الزهرا (س) برای خواهران در مرودشت استان فارس، مهدی منتظر (عج) برای سفیران هدایت برادران در یاسوج و امیرالمؤمنین (ع) برای سفیران هدایت برادران در جنت‌شهر استان فارس موافقت کرد.

همچنین این شورا در مصوبه‌های301 و 303 با اعطای مجوز موقت دوساله به مدارس علمیه مهدی منتظر (عج) برادران شهر یاسوج استان کهکیلویه و بویراحمد و امیرالمؤمنین (ع) برادران جنت‌شهر استان فارس جهت اجرای دوره آمورشی کوتاه‌مدت سفیران هدایت موافقت کرد.

شورای گسترش حوزه‌های علمیه در مصوبه دیگری به شماره 298 به استناد مصوبه 617 شورای عالی حوزه با موافقت اصولی تأسیس مرکز تخصصی علامه مجلسی برای برادران در شهر اصفهان بر اساس تقاضای دفتر تبلیغات اسلامی موافقت خود را اعلام کرد.

مصوبات شورای گسترش حوزه های علمیه پس از تأیید و امضای آیت الله یزدی، دبیر شورای عالی حوزه، جهت اقدامات بعدی به مرکز مدیریت حوزه های علمیه ابلاغ شد.