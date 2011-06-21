آخرین وضعیت پنج پرونده مهم مفسدان اقتصادی و زمین خواران در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، علی علیا بعدازظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی که در دفتر وی برگزار شد در تشریح آخرین وضعیت پرونده های مفسدان اقتصادی و زمین خواران در هرمزگان بیان کرد: پرونده اختلاس دو میلیارد ریالی در شرکت هواپیمایی و اختلاس سه میلیارد و 260 میلیون ریالی مربوط به بانک توسعه تعاون به دادستانی کشور اعلام شده است.

وی همچنین اظهارداشت: پرونده زمین خواری در شهرستانهای رودان و پارسیان هم به پس از بررسیهای لازم به قوه قضائیه ارجاع داده شد.

رئیس دادگستری هرمزگان یادآورشد: در رودان 52 هزار و 400 متر از اراضی ملی مربوط به منابع طبیعی تصرف شده و همچنین در پارسیان 119 هزار و 198 متر مربع تصرف شده بود.

علیا اعلام کرد: همچنین پرونده حیف و میل شدن اموال عمومی توسط تعدادی از کارمندان دولت در پارسیان به مبلغ 50 میلیارد ریال به قوه قضائیه اعلام شده است.

وی همچنین ‌اظهار داشت: تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و جلوگیری از اطاله آنها، تسریع در اجرای احکام محاکم، برخورد با مجرمان به ویژه مفسدان اقتصادی و مخلان امنیت، حمایت قضائی از سرمایه‌گذاریهای کلان، سعی در کاهش جمعیت کیفری زندانها و صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری از جمله مهمترین دستورالعملهای پیش روی دادگستری طی سال‌جاری است.

وی در مورد احکام اعدام و قصاص در هرمزگان و اجرای هفت حکم اعدام در دو ماهه امسال بیان کرد: در سال گذشته 27 مورد حکم اعدام اجرا شد که برابر با تعداد احکام اعدامی در سال 88 بوده است.

علیا همچنین از حبس 164 نفر محکوم به اعدام در زندانهای استان خبر داد و ابراز داشت: از این تعداد 78 نفر دارای حکم مربوط به مواد مخدر و 86 نفر نیز حکم آنها مربوط به حکم قصاص است.

افزایش هشت درصدی پرونده های مختومه در هرمزگان

وی با بیان اینکه در سال 89 حدود 64 هزار و 349 فقره پرونده به دادسراهای عمومی و انقلاب استان وارد شده که تعداد 61 هزار و 979 فقره آن مورد رسیدگی قرار گرفته است، عنوان کرد: این پرونده ها در دوماهه سال 90 در پرونده‌های ورودی 10 هزار و 892 و پرونده‌های مختومه 10 هزار و 654 فقره است که نسبت به مدت مشابه 9 درصد در پرونده‌های وارده و هشت درصد در پرونده‌های مختومه افزایش داشته ایم.

وی تصریح کرد: تعداد پرونده‌های وارده به دادگاههای عمومی و انقلاب استان در سال‌ 89 حدود 54 هزار و 983 فقره بود که 50 هزار و 836 فقره‌ آن در دادگاههای استان مورد رسیدگی قرار گرفت همچنین در دوماهه سال 90 نیز پرونده‌های وارده نسبت به مدت مشابه 19 درصد و پرونده‌های مختومه 21 درصد رشد یافته است.

علیا یادآورشد: 20 هزار و 977 فقره پرونده منجر به صدور حکم و 17 هزار و 35 فقره منجر به اجرای حکم شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه 16 هزار و 11 مورد فقره پرونده با مصالحه در شوراهای حل اختلاف استان مختومه شده است، گفت: همچنین طی سال 89 تعداد پرونده‌های وارده به شوراهای حل اختلاف استان نیز به 61 هزار و 679 فقره رسیده که در مجموع با احتساب پرونده‌های سال 88 حدود 62 هزار و 780 فقره پرونده مختومه شده است.