فوري : توافقي حاصل نشد// جلسه به دوشنبه موكول شد

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به وين ، پيش نويس سوم اروپا همچنان با اعتراض غيرمتعهدها و ايران روبروست و نم پيشتر اعلام كرده بود درصورت ثبت شدن اين پيش نويس قطعنامه اروپا براي آن بيانيه تفسيري خودش را ثبت خواهد كرد . با اين حال مذاكرات فشرده اي كه از شب گذشته درباره اين پيش نويس آغاز شده است همچنان در وين بين گروههاي مختلف ادامه دارد .

پي گيري هاي زيادي هم از سوي هيات ايراني ادامه دارد ، اما هنوزرضايت ايران جلب نشده است.

يكي از مهمترين موارد مطرح شده درخواست ايران براي استفاده از 20 سانتريفيوژ تحقيقاتي است كه هنوز حل نشده باقي مانده است .

مذاكرات فشرده همچنان ادامه دارد و گروه هاي مختلف از جمله هيات ايراني تلاش مي كنند با ايجاد تفاهم مشترك زمينه را براي صدور يك قطعنامه قابل دفاع فني و حقوقي مهيا كنند.

بر اساس اين گزارش بنا به گفته مقامات آژانس ادامه نشست براي بررسي پرونده هسته اي ايران با توجه به روند مذاكرات به روز دوشنبه موكول شد. سخنگوي آژانس ديروز اعلام كرده بود در صورت بي نتيجه ماندن مذاكرات ، ادامه نشست شوراي حكام به دوشنبه موكول مي شود .