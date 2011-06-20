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۳۰ خرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۴۳

سرانه تولید آب خراسان جنوبی کاهش یافت

سرانه تولید آب خراسان جنوبی کاهش یافت

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون بهره‌ برداری شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از کاهش سرانه تولید آب استان در سال گذشته به میزان هشت لیتر در روز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جهان ‌طلب صبح دوشنبه در کارگاه آموزشی رعایت الگوی مصرف آب، اظهار داشت: بر اساس تحلیل آمار تولید آب شرکت در سال 89 و جمعیت زیر پوشش، میزان تولید آب به ازای هر نفر هشت لیتر در روز کاهش داشته است.

وی افزود: این میزان کاهش نشان ‌دهنده رعایت صرفه ‌جویی و کاهش مصرف مشترکان و اثربخش بودن فعالیت‌های انجام شده در راستای کاهش هدر رفت آب و اقدامات مثبت آب بدون درآمد است.

معاون بهره ‌برداری شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی اظهار امیدواری کرد:‌ این روند در سال 90 نیز ادامه یافته تا با توجه به وضعیت اقلیمی استان و کاهش بارندگی‌ها هم ذخایر آب استان حفظ شود و هم مشکلی از بابت تأمین آب به ویژه در اوج مصرف و تابستان نداشته باشیم.

جهان‌ طلب ادامه داد: در حال حاضر تمام آب شرب شهرهای استان از منابع زیرزمینی تأمین می ‌شود.

کد مطلب 1340020

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