سرانه تولید آب خراسان جنوبی کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی جهان طلب صبح دوشنبه در کارگاه آموزشی رعایت الگوی مصرف آب، اظهار داشت: بر اساس تحلیل آمار تولید آب شرکت در سال 89 و جمعیت زیر پوشش، میزان تولید آب به ازای هر نفر هشت لیتر در روز کاهش داشته است.
وی افزود: این میزان کاهش نشان دهنده رعایت صرفه جویی و کاهش مصرف مشترکان و اثربخش بودن فعالیتهای انجام شده در راستای کاهش هدر رفت آب و اقدامات مثبت آب بدون درآمد است.
معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی اظهار امیدواری کرد: این روند در سال 90 نیز ادامه یافته تا با توجه به وضعیت اقلیمی استان و کاهش بارندگیها هم ذخایر آب استان حفظ شود و هم مشکلی از بابت تأمین آب به ویژه در اوج مصرف و تابستان نداشته باشیم.
جهان طلب ادامه داد: در حال حاضر تمام آب شرب شهرهای استان از منابع زیرزمینی تأمین می شود.
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