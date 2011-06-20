سرانه تولید آب خراسان جنوبی کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی جهان ‌طلب صبح دوشنبه در کارگاه آموزشی رعایت الگوی مصرف آب، اظهار داشت: بر اساس تحلیل آمار تولید آب شرکت در سال 89 و جمعیت زیر پوشش، میزان تولید آب به ازای هر نفر هشت لیتر در روز کاهش داشته است.

وی افزود: این میزان کاهش نشان ‌دهنده رعایت صرفه ‌جویی و کاهش مصرف مشترکان و اثربخش بودن فعالیت‌های انجام شده در راستای کاهش هدر رفت آب و اقدامات مثبت آب بدون درآمد است.

معاون بهره ‌برداری شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی اظهار امیدواری کرد:‌ این روند در سال 90 نیز ادامه یافته تا با توجه به وضعیت اقلیمی استان و کاهش بارندگی‌ها هم ذخایر آب استان حفظ شود و هم مشکلی از بابت تأمین آب به ویژه در اوج مصرف و تابستان نداشته باشیم.

جهان‌ طلب ادامه داد: در حال حاضر تمام آب شرب شهرهای استان از منابع زیرزمینی تأمین می ‌شود.