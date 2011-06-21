دکتر جوشا کوهن استاد فلسفه، علوم سیاسی و حقوق در دانشگاه استنفورد و مدیر مرکز عدالت جهانی در این دانشگاه در مورد قدرت انتقال تفکر عمیق نظری توسط رسانهها به مخاطبان خود به خبرنگار مهر گفت: توان رسانهها در انتقال مفاهیم عمیق نظری به مخاطبان محدود است.
وی افزود: علت این امر این است که مفاهیم و مباحث نظری تا میزانی میتوانند از طریق رسانههای فراگیر ساده سازی شوند و به مخاطب عام ارائه شوند.
مؤلف "روسو: جامعه آزاد برابر" در ادامه تصریح کرد: درک عمیق این مباحث از سوی مخاطبان مستلزم مطالعه و تحقیق پیشین در مورد آنها است. نمیتوان به مخاطبی که اطلاع زیادی از یک بحث نظری عمیق ندارد مطالب زیادی گفت و به او مضامین نظری را منتقل کرد.
استاد دانشگاه استنفورد در ادامه یادآور شد: مخاطب باید میزانی از آگاهی و دانش در مورد موضوع مورد بحث داشته باشد تا بتواند از مطالب ارائه شده توسط رسانهها بهره برد و رسانه نیز قادر باشد این مضامین را منتقل کند.
وی تأکید کرد: صحبت در اینجا رسانههای فراگیر هستند و گرنه در مورد رسانههای تخصصی موضوع کمی فرق میکند. اساساً رسانههای تخصصی محل بحث و بررسی مسائل تخصصی و مباحث نظری عمیق به شمار میروند.
مدیر مرکز عدالت جهانی دانشگاه استنفورد در پایان گفت: رسانهها نیز باید تا همان میزان که علاقه به انتقال مباحث نظری دارند مراقب باشند و اصل مطالب و مباحث فدای جلب مخاطب نشود.
نظر شما