هیچ حکمی از کمیسیون ماده 90 در گلستان اجرایی نشده است

احمد فاضلیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به عنوان دستگاه قضایی در این امر تنها هستیم که باعث ایجاد نگرانیهایی می شود.

وی اظهار داشت: یک میلیون و 183 هزار و 785هکتار از منابع طبیعی استان که شامل 70 درصد عرصه ها می شود دارای سند شده اند.

فاضلیان عنوان کرد: 60 درصد از مساحت استان را منابع طبیعی تشکیل می دهند که نگهداری و حفاظت از آن یک مسئولیت همگانی است.

وی با ثروت ملی خواندن منابع طبیعی گفت: در شورای حفاظت از منابع طبیعی تلاش می شود تا این ثروت عظیم حفظ شود و هدف این شورا بیشتر اینست که متولیان را متوجه امر کنیم.

فاضلیان با اشاره به بازدیدهای میدانی که این شورا انجام می دهد، گفت: در حوزه جنگلها مشکل خاصی نداریم و وسعت جنگلهای استان در حال افزایش است .

وی افزود: بیشترین مشکل در نقاط ییلاقی است و در توسعه این مناطق باید نظارت شود و در منطقه ییلاقی زیارت عدم همکاری سایر دستگاههای اجرایی باعث شد تا موفقیتی به دست نیاید.

فاضلیان افزود: برای حفاظت از منابع طبیعی استان راهکارهایی چون بهره برداری تخصصی و متناسب با پتانسیل موجود در عرصه، پیشگیری، تهیه وسایل اطفاء حریق، استفاده از تکنولوژی های روز دنیا، فرهنگسازی و اصلاح قوانین وجود دارد.