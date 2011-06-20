100نفر اول کنکور دستیاری 89 معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی 104 نفر در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شده است. داوطلبان این دوره از آزمون می توانند با ورود به سایت مرکز سنجش از نتیجه آزمون خود مطلع شوند.
سی و هشتیمن دوره آزمون دستیاری تخصصی پزشکی روز 28 بهمن ماه 89 همزمان در 18 شهر کشور با شرکت 15 هزار و 182 داوطلب برگزار شد و در نهایت 2 هزار و 478 نفر در 26 رشته و 34 دانشگاه علوم پزشکی پذیرفته شدند.
بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی، کلیه پذیرفته شدگان سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی موظف به مراجعه به دانشگاه محل پذیرش و انجام مراحل ثبت نام از تاریخ 18 تا 29 تیرماه هستند.
فهرست اسامی به ترتیب حروف الفبا مشخص شده است
|ردیف
|نام و نام خانوادگی
|ردیف
|نام و نام خانوادگی
|ردیف
|نام و نام خانوادگی
|ردیف
|نام و نام خانوادگی
|1
|هدا آصفی
|27
|امیررضا تدین فر
|53
|امین رفعت نژاد
|79
|سیده سمیه قطبی جوکندان
|2
|سارا ارشادی
|28
|سیدمحمد آرش تقوی
|54
|کیوان رهبری
|80
|افسانه قیومی
|3
|نعیمه ارگنجی
|29
|زهرا جعفریان
|55
|حمید ریاضی اصفهانی
|81
|محمدهادی گرامی شیرازی
|4
|محمدرضا اسدللهی
|30
|مریم جلیلی فر
|56
|قدسیه زمانی
|82
|عاطفه گل فشان
|5
|ساناز اسدیان لفمجانی
|31
|شیرین جمال امیدی
|57
|امیرحسین سارجلو
|83
|رزا گلشن خلیلی
|6
|عاطفه اسماعیلی
|32
|غلامرضا جمشیدی
|58
|سیدمسعود سجادی ترشیزی
|84
|مینو محمدی
|7
|نسرین اعتصامی فرد
|33
|زینب حسنی
|59
|احسان سخاوتی مقدم
|85
|فرانک محمدی
|8
|پیام افتخاری میلانی
|34
|سید محمد حسینی
|60
|قاسم سعیدی اناری
|86
|مانی محمودی
|9
|مهدی افراسیابی
|35
|سیده زهره حسینی جبلی
|61
|الهه شریفیان
|87
|گلناز مرادی
|10
|الهام اقبالی
|36
|مریم خادم آب بخشانی
|62
|امیرعباس صادقی
|88
|حسن مرتضائی فر
|11
|اعظم الهی پور
|37
|بهزاد خادمی
|63
|آفرین صادقیان دهکردی
|89
|سیدمهدی مرتضوی ماچیانی
|12
|احسان امینی
|38
|ژوبین خادمی
|64
|روح الله صالحیان
|90
|مهدی مظلومی
|13
|مهسا انصاری
|39
|مهرداد خضری
|65
|الهام صالحیان نیک
|91
|محمودرضا معتمد زاده
|14
|لیلا انصاری
|40
|علی خطیبی
|66
|مرجان طالبی
|92
|مهدی معزی
|15
|کاوه اورعی یزدانی
|41
|الیاس خلیلی پور
|67
|پروین طاوسی
|93
|نفیسه سادات نبوی
|16
|میثم ایزدی
|42
|الهه خیرخواه
|68
|کیوان طیبی میبدی
|94
|سیما نریمانی کالی
|17
|علی ایزدی آملی
|43
|مینا درگاهی
|69
|محسن عباسزاده
|95
|الهه نظری
|18
|احمد ایمانی
|44
|مینو دشتی
|70
|پریسا عبدی
|96
|امیر نوروزپور
|19
|مرضیه اکرمی
|45
|اسماعیل دشتیانی
|71
|محمد عطار
|97
|نیما نوری نایینی
|20
|عصمت بابایی
|46
|الهام دهقان بنادکی
|72
|منیژه عطایی کچویی
|98
|فرانک نیک نفس زرندی
|21
|یعقوب باقری
|47
|لیلا دین پرست صالح
|73
|علیرضا علائی
|99
|علی هداوندخانی
|22
|منصوره باقری
|48
|رضا ذوالفقاری دهخوارقانی
|74
|محسن غفورپور یزدی
|100
|الهام وارسته
|23
|کسری بهداد
|49
|فروزان رحیمی الوقره
|75
|اعظم غیبی هاشم آبادی
|101
|شیما یارمحمدی
|24
|مازیار پارسا
|50
|هومن رزمی
|76
|مصطفی قدم زاده
|102
|زهرا کریمی دهکردی
|25
|زهرا پاکدل راد
|51
|ضیدا رضائیان
|77
|الهام قربانی
|103
|سیما کمال
|26
|مریم پوراشرف
|52
|سیده سعیده رضوی دشتی
|78
|سیدمحمد قریشی حفظ آباد
|104
|سهیل کورکی
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