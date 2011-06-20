100نفر اول کنکور دستیاری 89 معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی 104 نفر در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شده است. داوطلبان این دوره از آزمون می توانند با ورود به سایت مرکز سنجش از نتیجه آزمون خود مطلع شوند.

سی و هشتیمن دوره آزمون دستیاری تخصصی پزشکی روز 28 بهمن ماه 89 همزمان در 18 شهر کشور با شرکت 15 هزار و 182 داوطلب برگزار شد و در نهایت 2 هزار و 478 نفر در 26 رشته و 34 دانشگاه علوم پزشکی پذیرفته شدند.

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی، کلیه پذیرفته شدگان سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی موظف به مراجعه به دانشگاه محل پذیرش و انجام مراحل ثبت نام از تاریخ 18 تا 29 تیرماه هستند.

فهرست اسامی به ترتیب حروف الفبا مشخص شده است