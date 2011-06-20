برخورد گزینشی باعث رشد پدیده تروریسم شده است/ تشریح اهداف کنفرانس تهران

به گزارش خبرنگار مهر ، بهمن طاهریان مبارکه دبیر کنفرانس بین المللی مبارزه با تروریسم عصر امروز دوشنبه در کنفرانس خبری با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی حضور یافت و در رابطه با اهداف برگزاری این اجلاس تصریح کرد: پدیده ترویسم چالش مهمی برای جامعه بشری است که موجب قربانی شدن هزاران نفر از افراد بیگناه در کشورهای مختلف شده است.

وی با بیان اینکه تروریسم محدودیتی در ملت ها ، نژاد ها و جغرافیا ندارد، تصریح کرد: کل بشر هدف تروریسم قرار دارد و تروریسم جامعه بشری را تهدید می کند.

طاهریان مبارکه افزود: تروریسم با گذر زمان در ابعاد اشکال گوناگون ظاهر شده و از فعالیت یکسان و سنتی خارج و به صورت همه جانبه و پیچیده تبدیل شده است.

دبیر کنفرانس بین المللی مبارزه با تروریسم با بیان اینکه برخی کشورها صادقانه با تروریسم برخورد نکرده اند گفت: برخورد گزیشنی و دوگانه با تروریسم یکی از عللی است که برخورد با این پدیده شوم را کند کرده و علاوه بر این برخی با اهدافی سیاسی تروریست ها را مورد حمایت قرار می دهند و حمایت مستقیم و غیر مستقیم از تروریست ها موجب رشد تروریسم شده است.

وی با اشاره به اینکه باید رویکردی جامع و یکپارچه و مورد تایید همه در زمینه مبارزه با تروریسم وجود داشته باشد تصریح کرد: بر همین اساس رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد که ایران اقدام به برگزاری اجلاسی در زمینه مبارزه با تروریسم خواهد کرد و این اجلاس 4 و 5 تیرماه در تهران و با حضور مقامات بلندپایه سازمان های بین المللی و منطقه ای و مقامات سابق دولت ها، نخبگان جهانی و دانشمندان برگزار خواهد شد.

طاهریان مبارکه تاکید کرد: ریاست اجلاس مبارزه با تروریسم بر عهده رئیس جمهوری اسلامی ایران است.

دبیر کنفرانس بین المللی مبارزه با تروریسم اضافه کرد: اجلاس تهران فرصتی است تا چالش تروریسم مورد بحث و گفتگو قرار بگیرد تا در رابطه با صلح و امنیت بین الملل و تامین حقوق بشر تبادل نظر صورت بگیرد.

وی در خصوص موضوعت اجلاس مبارزه با تروریسم گفت: بررسی دلایل رشد تروریسم، چالش ها و موانع مقابله با تروریسم نقش سازمان های بین المللی و منطقه ای در رابطه با تروریسم و دیدگاه ادیان الهی در پیشگیری و مقابله با تروریسم و راهکارهای مورد اجماع و یکپارچه برای مبارزه به صورت دوجانبه ، چند جانبه و بین المللی برای مبارزه با تروریسم از جمله محورها و موضوعات اجلاس مبارزه با تروریسم است.