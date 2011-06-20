981 دستگاه در بخشداری های کرمانشاه به شبکه دولت متصل شد

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث کلانتری بعداز ظهر دوشنبه در جمع کارمندان فرمانداری جوانرود به تکریم ارباب رجوع در ادارات اشاره کرد و افزود: کارمندان دولت باید رضایتمندی مردم را نسبت به نظام جمهوری اسلامی به وجود آورند و در این راستا کارمندان فرمانداری الگویی برای سایر دستگاههای اداری باشند.

وی به استفاده بهینه از امکانات و منابع اداری اشاره و تصریح کرد: دستگاه و کارمندان دولت در صرفه جویی از امکانات باید الگویی برای سایر مردم باشند.

کلانتری در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر 525 مجوز استخدامی برای استان کرمانشاه وجود دارد که 139 مجوز آن مربوط به فرمانداریها و بخشداریها است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمانشاه یادآور شد: تاکنون 981 دستگاه در سطح بخشداریها به شبکه دولت متصل شده اند.

فرماندار جوانرود نیز با اشاره به نقش نیروی انسانی توانمند و کارآمد در توسعه پایداری یک جامعه گفت: باید تلاش کنیم با استفاده از توان نیروهای انسانی توانمند، آموزش دیده و متخصص در ادارات جامعه را به سمت توسعه پایدار سوق دهیم.

علی رستمی افزود: امروز کارمندان دولت با سعه صدر و استفاده بهینه از منابع در جهت رضایت مندی مردم تلاش می کنند.