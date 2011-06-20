برگزاری نشست امنیت هسته ای در وین/ نشانه های اختلاف نمایان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، این نشست در پی بروز حادثه در نیروگاه دائیچی در فوکوشیما برگزار می شود و کشورهای شرکت کننده بر آن هستند تا با اتخاذ تدابیری شیوه های امنیتی نیروگاهها را تقویت کنند.

در این نشست که حدود 150 کشور در آن شرکت کرده اند در عین حال اختلافاتی هم درباره میزان اقداماتی که جامعه بین المللی برای ممانعت از رویدادهای هسته ای در آینده نیاز دارد بروز کرده است.

خبرنگار بی بی سی از وین می گوید: برخی کشورها عقیده دارند که جزئیات امنیت مقررات باید بر عهده دولتها گذاشته شود، اما دیگران خواهان آن هستند تا استانداردها و رهنمودهای آژانس بین المللی انرژی اتمی تحت قوانین بین المللی اجباری شود.

همچنین گفته می شود که در نشست امروز گزارش مربوط به نیروگاه فوکوشیما نیز بررسی خواهد شد.

گرچه این گزارش کاملاً منتشر نشده، اما در بخشهایی از این گزارش که بی بی سی دریافت کرده، آمده است : ژاپن از تمام رهنمودهای مناسب برای چگونگی پاسخگویی به این بحران پیروی نکرده و برخی تدابیر امنیتی را به کارنگرفته است.