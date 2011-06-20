مردم تعز علیه دخالت آل سعود تظاهرات کردند/ درخواست برای محاکمه صالح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، منابع خبری اعلام کردند : تظاهرات گسترده مردمی در "اب" و "صنعا" برای حذف بازماندگان رژیم عبدالله صالح و تشکیل شورای انتقالی در جریان است.

منابع وابسته به انقلابیون هم بیان کردند : "عبدالله صالح" اگر به یمن بازگردد دیگر جایگاهی نخواهد داشت و باید محاکمه شود.

این منابع افزودند : هر چه سریعتر شورای انتقالی باید تشکیل و طرحهای بازماندگان رژیم عبدالله صالح برای جنگ افروزی در کشور خنثی شود.

در تظاهراتی که در "تعز" برگزار شد شعارهایی در محکومیت دخالت عربستان و تلاشهایش برای شکست انقلاب سر داده شد. انقلابیون یمنی در این شهر بر مبارزه تا اخراج همه نیروهای رژیم و محاکمه عوامل حملات علیه مردم تاکید کردند.

خبر دیگر از یمن اینکه منابع بیمارستانی در استان الحدیده درغرب این کشور اعلام کردند پانزده بیمار از جمله چند زن و کودک به علت قطع مکرر برق و از کار افتادن تجهیزات بیمارستانی فوت کرده اند.

منابع خبری هم بیان کردند: مسئولان استان الحدیده این منطقه را جنگ زده اعلام کردند، زیرا از سه روز پیش، برق آن قطع شده است و مردم با بحران غذایی و آبی روبرو هستند.

در عدن درگیری های شدیدی میان افراد گارد ریاست جمهوری با افراد مسلح ناشناس در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری رخ داده است.در شهر التواهی در همین استان نیز افراد مسلح به سوی یک مرکز پلیس آتش گشودند که این حمله تلفاتی در بر نداشت.