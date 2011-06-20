ذخایر دریایی خلیج فارس به علت بروز کشند قرمز کاهش یافت

محمد یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت ویژه استان هرمزگان در حفظ محیط زیست دریایی کشور، بیان داشت: بیشتر برنامه های سازمان حفاظت محیط زیست در هرمزگان علاوه بر بخش های طبیعی مختلف حفظ محیط زیست دریایی در این استان می باشد.

وی با اشاره به کاهش منابع و ذخایر طبیعی دریایی خلیج فارس، عنوان کرد: در چند سال اخیر کشند قرمز مشکلات فراوانی را برای محیط زیست خلیج فارس ایجاد کرده و موجب کاهش منابع و ذخایر دریایی شده است.

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: وجود کارخانه های صنعتی بزرگ در استان هرمزگان هم مشکلاتی را برای محیط زیست دریا در هرمزگان به وجود آورده و ما آلودگی این صنایع را با دقت بیشتری از این پس کنترل خواهیم کرد.

یزدی افزود: از دیگر اقدامات ما در هرمزگان حفظ حریم و طبیعت بکر ساحل است و در این خصوص نیز کنترل آلودگی ها را در دستور کار قرار داده ایم.

وی در خصوص مشکلاتی که فاضلاب شهری بندرعباس برای محیط زیست خلیج فارس به وجود آورده است گفت: ما در این خصوص مذاکراتی جدی را با استاندار هرمزگان انجام دادیم و ایشان هم به ما اعلام اند که طرح شبکه جمع آوری فاضلاب بندرعباس آماده است اما به علت بودجه کمی که وزارت نیرو به آن اختصاص داده ممکن است اجرای این طرح 10 سال طول بکشد.

لزوم احداث نیروگاه زباله سوز در بندرعباس

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست همچنین به مشکلات سیستم جمع آوری و دفن زباله در هرمزگان اشاره کرد و اظهار داشت: برای حل این مشکل لازم است که یک نیروگاه زباله سوز در بندرعباس احداث شود و همچنین زباله ها به شیوه بهتر و به روزتری جمع آوری شود.

یزدی همچون در مورد رسیدن ریزگردها به هرمزگان گفت: منشا ریزگردها غرب کشور است و با فاصله زیادی که هرمزگان از استان های غربی دارد و همچنین جهت حرکت باد بعید به نظر می رسد که ریزگردها هرمزگان را به طور جدی مورد تهدید قرار دهند.