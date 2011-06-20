تاکید امام جمعه یزد بر برنامه ریزی برای گسترش فرهنگ مهدویت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی صدوقی عصر دوشنبه در دومین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان یزد با اشاره به جشنهای ماه شعبان بویژه ولادت امام زمان (عج) برنامه ریزی جهت گسترش فرهنگ مهدویت را ضروری خواند و از متولیان امر خواست تا با برنامه ریزی صحیح در این ایام از بعضی حرکات ناپسند و به دور از شئون اخلاقی و اسلامی جلوگیری کنند.

نماینده ولی فقیه در استان یزد به موضوع عفاف و حجاب اشاره کرد و خواستار برنامه ریزی اساسی و انجام فعالیتهای فرهنگی و به دور از پرداختن به خواسته های شخصی، گروهی و سیاسی در این زمینه شد.

صدوقی بر مبارزه جدی با هنجار شکنها تاکید کرد و خواستار تعامل بیشتر نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در برخورد با آنان شد.

استاندار یزد نیز در این جلسه ضمن عرض تسلیت به مناسبت رحلت حضرت زینب (س)، خواستار مبارزه جدی با کسانی که می خواهند با بد حجابی به فرهنگ و ارزشهای دینی و اسلامی ضربه بزنند شد.

محمدرضا فلاح زاده یادآور شد: عفاف و حجاب از خواسته های نظام جمهوری اسلامی است و همانگونه که در عرصه جهاد و نظامی همه آحاد جامعه وارد عمل شدند در جهاد فرهنگی هم به حضور گسترده همه طبقات مردم نیاز است.

وی از مدیر کل صدا و سیما به دلیل 20 ساعته شدن برنامه های صدا و سیمای مرکز استان و محمود عالیشوندی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد به دلیل برگزاری هفته فرهنگ و هنر استان در تهران و معرفی ویژگی های دارالعباده تقدیر و تشکر کرد.

محمود عالیشوندی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد نیز با بیان گزارشی از برگزاری هفته فرهنگ و هنر یزد در تهران و مثبت برشمردن این اقدام فرهنگی خواستار حمایت بیشتر مسئولان برای اجرای چنین برنامه هایی در سطح کشور شد.