ایران و کره شمالی می توانند دو محور اصلی مقابله با آمریکا باشند

به گزارش خبرگزاری مهر محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در دیدار با جو این چول سفیر کره شمالی در ایران با اشاره به دشمنی آمریکا و غرب با ایران و کره شمالی اظهار داشت: کاری که آمریکا علیه ایران و کره شمالی انجام نداده نه اینکه نخواسته بلکه نتوانسته انجام دهد.

وی افزود: آمریکا شاید بتواند شروع کننده جنگ با ایران باشد اما مطمئن باشید خاتمه دهنده نیست،آمریکایی ها بارها تهدید نظامی کرده اند اما می دانند عواقب جنگ با ما برای آنها زیاد است.

حبیبی تاکید کرد: درگیری ایران و کره شمالی با آمریکا تا زمانی که آمریکایی ها تصورات فعلی خود را دارند ادامه خواهد داشت و عقب نشینی در مقابل آمریکا یعنی قبول کردن شکست.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: به هر مقدار که جلوی آمریکایی ها کوتاه بیائیم آنها پیش روی می کنند و باید مقابل آنها ایستاد. ما مواضع قاطع کره شمالی در مقابل آمریکا را تحسین می کنیم.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت ایجاد و تقویت جبهه مقتدر مقاومت در برابر آمریکا و غرب اظهار داشت: ایران و کره شمالی می توانند به عنوان دو محور اصلی صف مقابله با آمریکا باشند. از توسعه روابط دو ملت و دو دولت ایران و کره شمالی حمایت و پشتیبانی می کنیم و رابطه این دو کشور در تمامی عرصه ها باید تقویت شود.

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مواضع متناقض آمریکا در مساله انرژی هسته ای بیان داشت: آمریکایی ها در بسیاری از سیاست های خود دارای تناقض هستند،آنها کلاهک های هسته ای اسرائیل را اشکال و خطری برای دنیا نمیدانند و دستیابی انرژی هسته ای برای ایران را مشکل دار می دانند.

وی افزود: ایران اگر قرار بود راجع به چگونگی اقتدار جمهوری اسلامی از کسی اجازه بگیرد اصلا انقلاب نمی کرد.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه جمهوری اسلامی آنچه مصلحت خود بداند انجام می دهد خاطر نشان کرد: تمام هزینه های مربوط به برخورداری از دانش هسته ای را قبول کرده ایم. آمریکایی ها اگر بتوانند مراکز انرژی هسته ای ایران را بمب باران کنند آیا می توانند دانش هسته ای ما را نیز بمباران کنند؟

وی ادامه داد: ایران به دانش هسته ای دست یافته و به همه مقررات بین المللی پایبند است.

حبیبی توجه به رفاه عمومی را برای حفظ پشتیبانی مردم از نظام و حکومت در مقابل آمریکا ضروری خواند و گفت: زمانی که مردم پشتیبان نظام خود باشند آمریکایی ها با هیچ سلاحی نمی توانند مقابله کنند.

وی همچنین در این دیدار به بیان تاریخچه حزب موتلفه اسلامی و فعالیت های این حزب در کشور پرداخت.

همچنین در این دیدار جو این چول سفیر کره شمالی در ایران نیز با تاکید بر ضرورت توسعه و پیشرفت روابط دو جانبه ایران و کره شمالی ، ارتباط این دو کشور را استراتژیک دانست و اظهار داشت: هر دو کشور زیر فشارهای دشمن مشترک خود آمریکا هستند و استحکام همکاری های دو جانبه دو کشور منجر به تقویت جبهه مقاومت می شود.

وی افزود: ملت ایران تحت رهبری رهبر معظم انقلاب اسلامی توانسته به موفقیت ها و دستاوردهای برسد و امیدواریم در خاورمیانه فعال تر از گذشته حضور داشته باشد.

سفیر کره شمالی در ایران هر دو کشور را تحت فشار آمریکا و غربی ها خواند و گفت: همکاری های دو جانبه ایران و کره شمالی در زمینه های اقتصادی،بین الملل،اجتماعی،فرهنگی و ورزشی باید با نگاه استراتژیک باشد زیرا تقویت ارتباط به جبهه مشترک در برابر دشمنان منجر می شود.

وی افزود: کشورهای در حال توسعه باید با هم ارتباط نزدیک داشته باشند تا زیر سلطه اقتصادی کشورهای غربی نروند.

جو این چول تاکید کرد: کره شمالی از سیاست های جمهوری اسلامی در استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای دفاع می کند. استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای حق مسلم ایران است.

وی در پایان بر تقویت ارتباط دو حزب کارگر کره شمالی و موتلفه اسلامی تاکید کرد.