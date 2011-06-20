جزئیات برگزاری اجلاس بین المللی مبارزه با تروریسم در تهران

به گزارش خبرنگار مهر بهمن طاهریان مبارکه دبیر کنفرانس بین المللی مبارزه با تروریسم در نشستی خبری در پاسخ به سئوالی در رابطه با جزئیات برگزاری این اجلاس تصریح کرد: اجلاس با سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در روز شنبه افتتاح می شود.

وی افزود: در ادامه سخنرانی مهمانان ویژه و روسای جمهوری و نخست وزیران و روسای هیئت ها را خواهیم داشت و سپس دو پنل تشکیل خواهد شد که در یکی به نقش سازمان های بین المللی و منطقه ای در مبارزه با تروریسم و دیگری دیدگاه ادیان الهی در مقابله با تروریسم پرداخته می شود.

طاهریان مبارکه در پاسخ به سئوال سی بی اس مبنی بر اینکه آیا اجلاس تهران اقدامی بر علیه غرب است، گفت: این گونه اجلاس ها تشریک مساعی در مقابله با پدیده شوم تروریسم است و نه تنها مقابله با غرب نیست بلکه ایجاد فرصت برای مقابله همگانی با تروریسم است و این بستگی به کشورها دارد که از این فرصت استفاده کنند یا با این فرصت به صورت سازنده برخورد نکرده و خود را از آن محروم کنند.

دبیر کنفرانس بین المللی مبارزه با تروریسم در رابطه با شرکت کنندگان در این اجلاس نیز گفت: سازمان ملل ، سازمان کنفرانس اسلامی ، سازمان همکاری کشورهای آسیایی، سازمان شانگهای، سازمان اکو، پلیس بین الملل ، دفتر مبارزه با جرم سازمان ملل از جمله سازمان های منطقه ای و بین المللی شرکت کننده در این اجلاس هستند.

وی تاکید کرد: بر اساس آخرین اطلاعات تاکنون 60 کشور و سازمان برای حضور در این اجلاس ابراز علاقه کرده اند.

طاهریان مبارکه در پاسخ به سئوالی در رابطه با احتمال بررسی مسئله منافقین در اجلاس مبارزه با تروریسم گفت: رویکرد اجلاس اقدام جهانی بین المللی در پیشگیری و مبارزه با تروریسم است و رویکرد بررسی تروریسم خاص یک کشور مد نظر نیست اما کشورها می توانند به چالش های خاص خود بپردازند.

دبیر کنفرانس بین المللی مبارزه با تروریسم تاکید کرد ایران با 17 هزار نفر قربانی در 30 سال گذشته بزرگترین قربانی ترویسم بوده و منافقین کارنامه سیاهی دارند. این در حالی است که برخی با این گروهک به صورت گزینشی برخورد می کنند.

وی در رابطه با مکان اجلاس مبارزه با تروریسم نیز گفت : این اجلاس در سازمان اجلاس سران برگزار خواهد شد.

طاهریان مبارکه اضافه کرد: از روسای جمهور کشورهای همسایه برای شرکت در اجلاس دعوت شده و زمان برای تایید نهایی حضور مقامات در این اجلاس هنوز باقی است.

دبیر کنفرانس بین المللی مبارزه با تروریسم این اجلاس را آغازی برای مشارکت بیشتر ایران و جامعه جهانی در امر مبارزه با تروریسم دانست و گفت: قطعا این اجلاس را باید یک آغازی بگیریم تا در اجلاس های آتی برخورد با این پدیده شوم بیشتر مورد تبادل نظر قرار بگیرد.

خبرنگار یک رسانه ژاپنی در خصوص شرکت هیئت ژاپنی در این اجلاس پرسید که طاهریان مبارکه در این باره گفت: ژاپن در این اجلاس شرکت می کند.

خبرنگار دیگری در رابطه با اقدامات عربستان مبنی بر کارشکنی در برگزاری اجلاس مبارزه با تروریسم پرسد که دبیر این اجلاس تصریح کرد: من اطلاع دقیقی در این باره ندارم اما عربستان چند سال قبل چنین اجلاسی را برگزار کرد که ایران نیز در آن حضور داشت علی القاده از عربستان همراهی مثبت را انتظار داریم و امیدواریم این خبر صحت نداشته باشد اما کسانی که گزینشی با تروریسم برخورد می کنند در این اجلاس احتمال شرکت نخواهند داشت.

وی در پاسخ به سئوالی تاکید کرد که ایران آمادگی دارد تجربیات خود را در مقابله با تروریسم در اختیار دیگران قرار دهد.

مشاور رئیس جمهور در پایان این نشست خبری تاکید کرد که تعریف واحدی از تروریسم وجود ندارد و بر همین اساس برخورد گزینشی با تروریسم را شاهدیم و برخی کشورها گروهی را تروریستی می دانند.