سفارت ایران در موریتانی بازگشایی می شود/ اعطای نشان دولتی به 71 جانباز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت جلسه هیئت دولت عصر روز یکشنبه به ریاست دکتر احمدی نژاد تشکیل شد.

در این جلسه تعدادی از پیشنهاد‌های دستگاههای اجرایی پس از بحث و بررسی تصویب شد.

بر اساس این گزارش، هیئت وزیران ضمن اصلاح تصویب نامه واردات خودروی جانبازان، با اعطای نشان دولتی ایثار به 71 نفر از جانبازان قطع نخاع گردنی در شانزده استان کشور موافقت کرد.

بر این اساس ، هیئت دولت ضمن بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور موریتانی، با گشایش سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر آلماتی قزاقستان موافقت کرد.

همچنین دولت با برگزاری اولین گردهمایی بین‌المللی و پنجمین گردهمایی ملی مدیریت فناوری و برگزاری اولین اجلاس وزرای آموزش عالی کشور‌های عضو اتحادیه همکاری های منطقه ای کشور‌های حاشیه اقیانوس هند موافقت کرد.

بر این اساس ، آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون پیش شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر‌های کشور تصویب شد.