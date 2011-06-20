به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی سرپرست باشگاه پرسپولیس در پایان نشست عصر امروز دوشنبه کمیته فنی این باشگاه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: در ابتدا باید از رسانه ها و مطبوعات تشکر کنم که طی یکی دو روز گذشته اخبار باشگاه و تصمیماتی که ما در کمیته فنی اتخاذ کردیم را به اطلاع مردم رساندند.

وی با ابراز تشکر از اعضای کمیته فنی باشگاه پرسپولیس، گفت: خدا را شکر دوستان ما با آشنایی کامل به وظایفشان تا پاسی از شب به بررسی برنامه های گزینه های هدایت تیم پرسپولیس پرداخت و طی 24 ساعت گذشته به صورت پیگیرانه تلاش زیادی داشتند تا بهترین گزینه را انتخاب کنند.

کاشانی خاطرنشان کرد: در این 24 ساعت اعضای کمیته فنی فشار، استرس و سختی زیادی را تحمل کردند و پاسخگوی دوستانی بودند که ازگوشه و کنار با آنها تماس می گرفتند و پیشنهادها و درخواست های خود را مطرح می کردند اما آنها فقط برای رضای خدا و اینکه تصمیمی برای کمک به پرسپولیس و هوادارانش بگیرند کار کردند و بهترین گزینه را انتخاب کردند.

سرپرست باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: اعضای کمیته فنی پرسپولیس بدون چشم داشت و بدون اینکه رقمی دریافت کنند فقط برای رضایت هواداران به بررسی گزینه ها پرداختند.

وی با آرزوی موفقیت برای سرمربی فصل آینده پرسپولیس خاطر نشان کرد: سهم من در انتخاب سرمربی فصل آینده تیم همین قدر بود که مسئولیت گزینش از بین مربیان را به پیشکسوتان باشگاه واگذار کنم که آنها با بهره گیری از تجارب ورزشی و علمی شان تصمیمی گره گشا برای باشگاه اتخاذ کنند.

کاشانی تصریح کرد: تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس باید هر چه زودتر آغاز شود تا این تیم از دیگر تیم های لیگ برتری عقب نماند. در باشگاه پرسپولیس دو اتفاق مبارک رقم خورد نخست تشکیل کمیته فنی با همراهی پیشکسوتان باشگاه و پس از آن چشم پوشی علی دایی از رقم قراردادش با باشگاه بود که من اینها را به فال نیک می گیرم.

وی با ابراز خرسندی از تشکیل کمیته فنی باشگاه گفت: ما با بهره گیری از کمک های پیشکسوتان سرمربی باشگاه را انتخاب کردیم و از این به بعد از نقطه نظرات این اعضا استفاده خواهیم کرد.

وی از الگوبرداری بیشتر باشگاه ها نسبت به تشکیل کمیته فنی یاد کرد و گفت: امروز آقای قلعه نویی در تماسی که با من داشت عنوان کرد در باشگاه ایشان کمیته فنی تشکیل می شود تا با بهره گیری از نظر پیشکسوتان امور فنی تیمشان را دنبال کنند.

سرپرست باشگاه پرسپولیس با تاکید بر اینکه تصمیم کمیته فنی باشگاه نشان داد تمام گمانه زنی ها و شایعاتی که طی روزهای اخیرپیرامون باشگاه پرسپولیس مطرح شده است واقعیت ندارد، افزود: امیدوارم تصمیم کمیته مفید به فایده باشد و فعالیت تیم در فصل نقل و انتقالات آغاز شود و تیمی قدرتمند را برای فصل پیش رو آماده کنیم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که نظرش را در خصوص انتخاب علی دایی جویا شد گفت: الان وقت این حرفها نیست. کمیته فنی تصمیم گرفته همچنان علی دایی سرمربی تیم پرسپولیس باشد و به ایشان 12 ساعت فرصت داده که نظرش را در خصوص ادامه همکاری با باشگاه اعلام کند. باید ببینیم نظر آقای دایی چیست بعد از اظهار نظر ایشان می توانیم در خصوص آینده تیم صحبت کنیم.

کاشانی به دفاع از تصمیمات کمیته فنی باشگاه پرسپولیس پرداخت و گفت: این باشگاه نزدیک به 350 پیشکسوت دارد من نمی دانم نقطه نظرات کدامیک از آنها همسو با علی دایی و کدامیک از پیشکسوتان ما از ایشان خوشش نمی آید که بخواهم او را انتخاب کنیم که نظر به انتخاب مربی دیگری به جای دایی بدهد.

سرپرست باشگاه پرسپولیس با تاکید بر اینکه اعضای کمیته فنی این باشگاه برای انتخاب خود منطق و عدالت را مد نظر قرار داده اند گفت: این انتخاب نشان می دهد که ما اطلاع نداشتیم که تصمیم اعضای کمیته فنی همسو با کدام مربی بوده است. به واقع نمی دانستیم خروجی کمیته فنی ما کدام مربی است. انتخاب دایی نشان می دهد اعضای کمیته فنی باشگاه بدون حب و بغض عمل کرده اند و تنها با بررسی مسائل فنی این تصمیم را اتخاذ کردند.

کاشانی در خاتمه تصریح کرد: دوستان من در کمیته فنی می توانند گواهی دهند که من هیچ دخالتی در انتخاب سرمربی نداشته ام و آنها با نظر خود علی دایی را انتخاب کردند.