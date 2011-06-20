دلایل انتخاب علی دایی اعلام شد/ تلاش برای آب کردن یخ اختلاف دایی و کاشانی!

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن ذوالفقارنسب در پایان نشست عصر امروز دوشنبه کمیته فنی باشگاه پرسپولیس با بیان این مطلب افزود: کار ما در کمیته فنی به هیچ عنوان ساده نبود. محکوم بودیم که برای انتخاب سرمربی پرسپولیس کمترین اشتباه را داشته باشیم و حتی الامکان اشتباه نکنیم.

وی افزود: اگر کمترین اشتباه هم داشته ایم بگذارید به حساب کامل نبودن ما و تاکید می کنم به هیچ عنوان در کار ما غرض و مرضی نبوده است.

این پیشکسوت باشگاه پرسپولیس با تاکید بر اینکه در این باشگاه سیاست گذاری ها بر اساس اصول انسانی و معرفت انجام می شود گفت: به هیچ عنوان درست نیست اینکه فکر کنید دیکته ای از قبل نوشته شده را برای ما خوانده اند یا اینکه انشایی تعیین شده را در اختیار ما قرار داده اند که بخوانیم با اینکه از قبل چنین مسائلی مطرح شده بود اما ما به صورت مختار عمل کردیم و هیچ فشاری از جانب باشگاه وجود نداشت.

ذوالفقار نسب با تاکید بر اینکه اعضای کمیته فنی باشگاه پرسپولیس برای انتخاب سرمربی تیم فوتبال این باشگاه به خدا رجوع کرده و بدون حب و بغض عمل کرده است گفت: امیدوارم انتخاب ما به گونه ای باشد که در نهایت رضایت هواداران پرسپولیس را جلب کند.

وی با افتخار خود را یک پرسپولیسی خواند و گفت: به خودم افتخار می کنم که 6 سال عضو باشگاه پرسپولیس بوده ام و با اینکه طی سالهای گذشته در چندین باشگاه به جوانان ورزش کشور خدمت کرده ام و سهمی کوچک داشته ام اما خودم را یک پرسپولیسی می دانم.

وی در ادامه صورتجلسه کمیته فنی باشگاه پرسپولیس که پس از انتخاب سرمربی تیم فوتبال این باشگاه تنظیم شده بود را قرائت کرد و گفت: کمیته فنی باشگاه با آگاهی عمل و با رفتاری ورزشی پس از مطالعه کاندیداها و ملاقات حضوری با آقایان حمید درخشان و حمید استیلی و نماینده تام الاختیار آقای دایی و درک شرایط حساسی که باشگاه در حال حاضر دارد در نهایت تصمیم به انتخاب آقای دایی گرفتیم.

وی با تشریح شروط همکاری باشگاه پرسپولیس با علی دایی گفت: دایی برای همکاری با باشگاه پرسپولیس باید در تعامل با سرپرست باشگاه بوده و طبق چارچوب باشگاه عمل کند.

ذوالفقارنسب دلیل انتخاب علی دایی را بدین صورت تشریح کرد: به دلیل همکاری صادقانه، صمیمانه و موفقیت آمیزی که آقای دایی با سرپرست باشگاه پرسپولیس داشتند تصمیم به انتخاب ایشان به عنوان سرمربی تیم پرسپولیس گرفتیم.

وی با تاکید بر اینکه اگر علی دایی نپذیرد که با حبیب کاشانی به عنوان سرپرست باشگاه همکاری کند استیلی به عنوان گزینه سرمربیگری پرسپولیس انتخاب خواهد شد، گفت: توسط نماینده تام الاختیار آقای دایی صورتجلسه کمیته فنی به اطلاع ایشان می رسد و آقای دایی ملزم است طی 12 ساعت آینده نظر شفاف خود را نسبت به موافقت یا مخالفت با تصمیم کمیته فنی اعلام کند.

عضو کمیته فنی باشگاه پرسپولیس تاکید کرد: شرط همکاری با علی دایی این است که در چارچوب مقررات کامل باشگاه عمل کند و اگر از چارچوب مقررات باشگاه آگاه نباشد به اطلاع وی می رسد تا در تعامل با سرپرست باشگاه به فعالیت خود ادامه دهد.

ذوالفقارنسب با اشاره به اینکه در یک نشست صمیمانه و ورزشی که در آینده نزدیک برگزار خواهد شد یخ روابط بین علی دایی و حبیب کاشانی آب خواهد شد افزود: با تعاملی که بین آقایان کاشانی و دایی بوجود خواهد آمد پرسپولیس برای پیشبرد اهداف خود تیمی قدرتمند را تدارک خواهد دید.

وی همچنین تاکیدکرد باید از ظرفیت و پتانسیل باشگاه پرسپولیس به نحو احسن استفاده شود و گفت: با جذب نفرات جدید و تقویت تیم پرسپولیس قطعا حرفهای زیادی برای گفتن خواهد داشت حتی می تواند به عنوان یک الگو در فوتبال کشور مطرح شود.

وی با ابراز خوشبینی از برطرف شدن مشکلات بین علی دایی و حبیب کاشانی یاد کرد و گفت: امیدواریم که هر چه زودتر ارتباط دو طرف به مانند گذشته های نه چندان دور شود و شاهد تداوم موفقیت های پرسپولیس باشیم.