همدستی قطر و آمریکا برای سرنگونی سوریه/ جزئیات سناریوی خطرناک

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه نهرین نت به نقل ازمنابع اروپایی آورده است : قطر و عربستان نقش زیادی در اجرای سناریوهای آمریکا-اسرائیل برای سرنگونی نظام سوریه دارند.

این منابع تاکید کردند: هماهنگی کاملی میان آمریکا و قطر در سطوح عالی برای اجرای سناریوی سیاسی و رسانه ای مشترک با هدف حمایت از مخالفان سوری و بی ثباتی در شهرهای مختلف این کشور از طریق پوشش گسترده حوادث وجود دارد.

منابع فوق اعلام کردند: هماهنگی زیادی میان آمریکایی ها با رژیمهای قطر و آل سعود برای تضعیف دولت بشار اسد و وادار کردن آن به دوری از ایران و حزب الله و سازش با اسرائیل یا سرنگونی نظام سوریه وجود دارد.

این منابع بیان کردند: آمریکایی ها در سفر ماه آوریل گذشته شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر به واشنگتن، به گرمی از وی استقبال کردند و وی را درجریان طرح ساقط کردن بشار اسد قرار دادند.آنها از مواضع شبکه الجزیره قدردانی کردند.

منابع فوق افزودند: آمریکایی ها از امیر قطر خواستند که رابط قوی میان رهبران اخوان المسلمین سوریه و علمای دینی داخل سوریه وخارج آن باشد تا هر چه بیشتر نظام سوریه را تحت فشار قرار دهند.