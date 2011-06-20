  1. بین الملل
  2. سایر
۳۰ خرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۴۷

نهرین نت فاش کرد:

همدستی قطر و آمریکا برای سرنگونی سوریه/ جزئیات سناریوی خطرناک

همدستی قطر و آمریکا برای سرنگونی سوریه/ جزئیات سناریوی خطرناک

یک پایگاه عربی از هماهنگی گسترده قطر و آمریکا برای سرنگونی نظام سوریه با مشارکت رژیم صهیونیستی و عربستان از طریق تلاش برای بی ثبات کردن این کشور و حمایت گسترده از اقدامات خرابکارانه پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه نهرین نت به نقل ازمنابع اروپایی آورده است : قطر و عربستان نقش زیادی در اجرای سناریوهای آمریکا-اسرائیل برای سرنگونی نظام سوریه دارند.

این منابع تاکید کردند: هماهنگی کاملی میان آمریکا و قطر در سطوح عالی برای اجرای سناریوی سیاسی و رسانه ای مشترک با هدف حمایت از مخالفان سوری و بی ثباتی در شهرهای مختلف این کشور از طریق پوشش گسترده حوادث وجود دارد.

منابع فوق اعلام کردند: هماهنگی زیادی میان آمریکایی ها با رژیمهای قطر و آل سعود برای تضعیف دولت بشار اسد و وادار کردن آن به دوری از ایران و حزب الله و سازش با اسرائیل یا سرنگونی نظام سوریه وجود دارد.

این منابع بیان کردند: آمریکایی ها در سفر ماه آوریل گذشته شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر به واشنگتن، به گرمی از وی استقبال کردند و وی را درجریان طرح ساقط کردن بشار اسد قرار دادند.آنها از مواضع شبکه الجزیره قدردانی کردند.

منابع فوق افزودند: آمریکایی ها از امیر قطر خواستند که رابط قوی میان رهبران اخوان المسلمین سوریه و علمای دینی داخل سوریه وخارج آن باشد تا هر چه بیشتر نظام سوریه را تحت فشار قرار دهند.

کد مطلب 1340089

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها