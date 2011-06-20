به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی عصر امروز در همایش علمی اجرایی تعاون و صنایع دریایی در راستای بکارگیری ظرفیت های مردمی در توسعه بخش تعاون با تاکید بر اینکه حضور تعاونی های دانش بنیان در بخش های مختلف در حال شکل گیری است گفت: امیدواریم بتوانیم از ظرفیت های همه متخصصان در گسترش بخش تعاون استفاده کنیم.

وزیر تعاون با اشاره به اینکه امروز صنایع دریایی در رشد پایدار اقتصادی کشور حائز اهمیت است اظهار داشت: هم اکنون کشور دارای 2 هزار و 900 کیلومتر بستر و راه دریایی است و صنایع دریایی نیز از ساخت، تولید، تعمیر و تغییر سازه های گوناگون از صنایع مادر محسوب می شود.

عباسی ادامه داد: برای گسترش صنایع دریایی حوزه ها و دستگاه‌های گوناگون می توانند دخالت داشته باشند.

وزیر تعاون صنایع فراساحل ، بندری و کشتی سازی را از عرصه های قابل توجه برای حضور بخش تعاون اعلام کرد و بیان داشت: شناخت ظرفیت های جدید و جدا شدن از ادامه روش های سابق می تواند در راستای گسترش سهم بخش تعاون موثر واقع شود.

عباسی از پول خرج کردن برای ایجاد زمزمه های تضعیف بخش تعاون سخن گفت و افزود: باید بگویم این گونه نگاه بی سلیقگی و استفاده از امکانات کشور بر علیه نظام است که خود جای بررسی دارد.

وی با تاکید بر لزوم هم افزایی تعاونی ها برای دستیابی به سهم 25 درصد در اقتصاد کشور گفت: اینکه برخی نگاه سیاسی داشته باشند و به جای عقل از عصبانیت استفاده کنند نمی تواند منجر به جلوگیری از گسترش بخش تعاون شود.

عباسی از فعالیت 10 هزار تعاونی در صنایع دریایی خبر داد و اظهار داشت: هم اکنون از 35 هزار و 500 تعاونی بخش کشاورزی کشور ، 2 هزار و 365 تعاونی معادل 7 درصد در صنایع شیلات فعال است.

وزیر تعاون همچنین از فعالیت 2 هزار و 985 شرکت تعاونی و اتحادیه در حوزه حمل و نقل سخن گفت و بیان داشت: از این میزان 24 درصد در زمینه حمل و نقل دریایی فعالیت دارند.

وی از افزایش توجه به بخش تعاونی پس از ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون سخن گفت و تصریح کرد: هم اکنون تعاون به عنوان بهترین شیوه در اقتصاد کشور مطرح است و در این ارتباط طی سالهای گذشته اقدامات زیادی برای شکل گیری جهش بخش تعاون صورت گرفته است.