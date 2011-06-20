مبارزه با هجمه فرهنگی دشمن نیازمند بهره گیری از ظرفیت استادان بسیجی است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، سید علی میر ابراهیمی ظهر دوشنبه در همایش "اساتید، فرماندهان جنگ نرم" راهکاری برای ایستادن در مقابل فتنه ها و جریان های انحرافی در عرصه تعلیم و تربیت را مهندسی فرهنگی دانست.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت هوشیاری و آگاهی نسل جوان جامعه و به ویژه روحانیت و بسیجیان در رویارویی و مواجهه با ابزار جنگ نرم اظهار داشت: شناخت جنگ نرم، اهداف جنگ نرم، شیوه ها و ابزارهای جنگ نرم و در نهایت شناخت راهکارهای مقابله و برخورد صحیح با ابزار جنگ نرم کمک بسیار موثری برای موفقیت در این عرصه دارد.

رئیس دانشگاه آزاد واحد رشت تهدیدات نرم را به عنوان راهکار اصلی استکبار جهانی برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: دشمنان در جنگ نرم با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی و ارتباطاتی معرفت ها، عزم ها، پایه ها و ارکان یک نظام و کشور را مورد تهاجم قرار می دهند.

وی ادامه داد: هوشیاری در مقابل سلاح تبلیغات و لزوم حفظ بصیرت برای شناخت هدف، تشخیص راه صحیح، رسیدن به هدف، تشخیص دشمن و موانع راه و شناخت راههای برطرف کننده موانع کاملا ضروری است.