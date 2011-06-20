سفیر اکوادور مخالفت کشورش با تحریم ها علیه ایران را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیسنته بلیس بریونس سفیر جدید اکوادور امروز دوشنبه در دیدار با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان رونوشت استوارنامه خود را تقدیم کرد.



صالحی در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از روابط با کشورهای آمریکای لاتین اهمیت این روابط را مورد توجه قرار داد و خواستار استفاده دو کشور ایران و اکوادور از ظرفیت ها و توان خود برای توسعه هر چه بیشتر روابط شد.



وزیر امور خارجه کشورمان لزوم هماهنگی و همکاری بیشتر دو کشور در موضوعات مختلف سیاسی– اقتصادی و فرهنگی براساس یادداشت تفاهم های منعقده بین دو کشور را یادآور شد و اظهار امیدواری کرد که روابط دو کشور بیش از پیش تعمیق و گسترش یابد.



سفیر اکوادور نیز در این دیدار ضمن اظهار خرسندی از آغاز مأموریتش در جمهوری اسلامی ایران ، انتصاب وی بعنوان اولین سفیر اکوادور در ایران را نشانه احترام به دولت و ملت ایران و اقدامی در جهت گسترش روابط میان دو کشور عنوان کرد



بیسنته بلیس تلاش برای نزدیکی هر چه بیشتر دو کشور در زمینه های فرهنگی و اقتصادی و سیاسی را هدف اصلی خود در این مأموریت دانست و اظهار امیدواری کرد که در مدت حضورش در جمهوری اسلامی ایران روابط دو کشور براساس منافع مشترک بیش از پیش گسترش یابد.

سفیر اکوادور با اشاره به وجود استانداردهای دوگانه در رفتار غرب، فشارها و تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران را نمونه ای از رفتار دوگانه غرب دانست و بر مخالفت کشورش با این رفتار تأکید کرد.