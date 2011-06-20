به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از بحثانگیزترین منظومههای نظامی در پنج گنج، منظومه هفت پیکر است که ایرانشناسان و صاحبنظران از جنبههای هنری، ادبی، فلسفی و عرفانی این اثر را تحلیل و بررسی کردهاند.
این اثر بیشک از بهترین آثار نظامی گنجوی است. دکتر مریم حسینی در روز چهارشنبه اول تیر، ساعت ۱۶:۳۰ در مرکز فرهنگی شهرکتاب آبشخورهای عرفانی هفتپیکر را بررسی و تحلیل میکند.
علاقهمندان برای حضور در این درسگفتار میتوانند به مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه سوم مراجعه کنند.
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