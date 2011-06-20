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۳۰ خرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۳۸

"آبشخورهای عرفانی هفت‌ پیکر" بررسی می‌شود

"آبشخورهای عرفانی هفت‌ پیکر" بررسی می‌شود

دکتر مریم حسینی روز چهارشنبه اول تیرماه در مرکز فرهنگی شهر کتاب آبشخورهای عرفانی هفت‌پیکر را بررسی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از بحث‌انگیزترین منظومه‌های نظامی در پنج گنج، منظومه هفت پیکر است که ایران‌شناسان و صاحب‌نظران از جنبه‌های هنری، ادبی، فلسفی و عرفانی این اثر را تحلیل و بررسی کرده‌اند.

این اثر بی‌شک از بهترین آثار نظامی گنجوی است. دکتر مریم حسینی در روز چهارشنبه اول تیر، ساعت ۱۶:۳۰ در مرکز فرهنگی شهرکتاب آبشخورهای عرفانی هفت‌پیکر را بررسی و تحلیل می‌کند.

علاقه‌مندان برای حضور در این درسگفتار می‌توانند به مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه سوم مراجعه کنند.

کد مطلب 1340108

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