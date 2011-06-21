اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر از واریز 220 میلیارد ریال مطالبات چین اول چایکاران خبر داد و افزود: این محصول راهبردی نیازمند حمایت بیشتری است.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس به بستر تولیدات کشاورزی اشاره کرد و گفت: باز‌سازی کارخانجات برنجکوبی، جلوگیری از واردات بی ‌رویه چای و برنج، راه ‌اندازی بخش‌ های تحقیقاتی در امور کشاورزی و غیره می‌ تواند در شکوفایی کشاورزی این منطقه تاثیرگذار بود.

وی با اشاره به اینکه شرق گیلان با داشتن محصولاتی از قبیل برنج، چای، مرکبات، فندق و گل و گیاه از قطب‌ های کشاورزی کشور است بر لزوم حمایت های مالی در این عرصه تاکید کرد.

عباسی همچنین با اشاره به تأمین آب آشامیدنی و زراعی از طرح بزرگ ساخت سد مخزنی پلرود یادآورشد:: با پایان اجرای این پروژه مشکلات آب آشامیدنی و زراعی پنج شهر شرق گیلان بر طرف خواهد شد.