پرونده طرح ثبت جهانی یزد تا پایان سال 90 آماده می شود

محسن حاج سعید یکی از دوستداران میراث فرهنگی و دبیر شورای تشکلهای گردشگری استان یزد به خبرنگار مهر گفت: در جلسه ای که روز گذشته با حضور فعالان میراث فرهنگی در یزد و مسئولان اداره کل میراث فرهنگی این استان برگزار شد، مدیران این اداره قول دادند که حداکثر تا پایان سال 90 پرونده طرح ثبت جهانی بافت تاریخی یزد را با تمام معیارهای لازم برای فرستادن پرونده نهایی به یونسکو، به سازمان میراث فرهنگی کل در تهران تحویل دهند.

وی ادامه داد: اکنون پیش نویس این طرح آماده شده اما شاید لازم است که اطلاعات آن به روزتر شود. چون در برخی از موارد اطلاعات علمی موجود افسانه ای است نه علمی! و مدارک باستان شناسی معتبری برای اثبات آنها وجود ندارد.

از خرداد ماه سال 88 پرونده ثبت جهانی بافت تاریخی یزد در اداره میراث فرهنگی این استان معطل مانده بود. مسئولان عنوان می کردند که مشغول جمع آوری اطلاعات هستند به همین دلیل به سازمان کل فرستاده نمی شد.