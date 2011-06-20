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۳۰ خرداد ۱۳۹۰، ۲۰:۱۴

گرگان در مسابقات ورزشی منطقه 10 دانشگاه آزاد برتر شد

گرگان در مسابقات ورزشی منطقه 10 دانشگاه آزاد برتر شد

گرگان - خبرگزاری مهر: برای دومین سال پیاپی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان مقام اول مسابقات ورزشی منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی را کسب کرد.

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: براساس رتبه ها و امتیازات کسب شده توسط ورزشکاران اعزامی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان به مسابقات ورزشی، این واحد برای دومین سال پیاپی در سال تحصیلی 90-80 در سطح منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی (استانهای سمنان و گلستان)، مقام اول مسابقات ورزشی منطقه را کسب کرد.

اسماعیل رنجبر یانه سری تصریح کرد: ورزشکاران دانشگاه آزاد اسلامی گرگان با کسب 10 مقام قهرمانی، پنج مقام نایب قهرمانی، چهار مقام سومی توانستند این رتبه را کسب کنند.
 
رنجبر گفت: به دلیل وجود امکانات مناسب ورزشی، این واحد دانشگاهی همانند سال گذشته میزبانی مسابقات ورزشی دانشجویان را نیز برعهده داشته و با پنج بار میزبانی نقش مهمی در رشد و توسعه فعالیتهای ورزشی منطقه داشته است.
 
وی اظهار داشت: در این رده بندی که توسط دبیرخانه منطقه 10  دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفته پس از دانشگاه آزاد اسلامی گرگان که با مجموع 340 امتیاز و با اختلاف فاحشی با دیگر تیمهای منطقه مقام اول را کسب کرده ، دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول با 235 امتیاز و دانشگاه آزاد اسلامی سمنان با 175 امتیاز مقام دوم و سوم را کسب کردند.
کد مطلب 1340122

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