گرگان در مسابقات ورزشی منطقه 10 دانشگاه آزاد برتر شد

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: براساس رتبه ها و امتیازات کسب شده توسط ورزشکاران اعزامی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان به مسابقات ورزشی، این واحد برای دومین سال پیاپی در سال تحصیلی 90-80 در سطح منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی (استانهای سمنان و گلستان)، مقام اول مسابقات ورزشی منطقه را کسب کرد.

اسماعیل رنجبر یانه سری تصریح کرد: ورزشکاران دانشگاه آزاد اسلامی گرگان با کسب 10 مقام قهرمانی، پنج مقام نایب قهرمانی، چهار مقام سومی توانستند این رتبه را کسب کنند.

رنجبر گفت: به دلیل وجود امکانات مناسب ورزشی، این واحد دانشگاهی همانند سال گذشته میزبانی مسابقات ورزشی دانشجویان را نیز برعهده داشته و با پنج بار میزبانی نقش مهمی در رشد و توسعه فعالیتهای ورزشی منطقه داشته است.

وی اظهار داشت: در این رده بندی که توسط دبیرخانه منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفته پس از دانشگاه آزاد اسلامی گرگان که با مجموع 340 امتیاز و با اختلاف فاحشی با دیگر تیمهای منطقه مقام اول را کسب کرده ، دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول با 235 امتیاز و دانشگاه آزاد اسلامی سمنان با 175 امتیاز مقام دوم و سوم را کسب کردند.