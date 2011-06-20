مسئولان لرستان حمایتهای خود را از سازمان زندانها افزایش دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل جمیاری در حاشیه بازدید رئیس دادگستری شهرستان پلدختر از مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: حضور مسئولین قضایی در زندانها اثرات خوبی به همراه خواهد داشت.

وی افزود: ارتقاء سطح تعاملات دادگستری ها و مجموعه زندانها می تواند به روند رسیدگی و پیگیری های وضعیت قضایی زندانیان سرعت ببخشد.

رئیس مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی خرم آباد در ادامه نیز با اشاره به امکانات محدود زندانها ابراز امیدواری کرد که دستگاههای اجرایی مسئول برای بازگرداندن سعادتمندانه زندانیان به آغوش خانواده هایشان حمایتهای خود را از این قشر آسیب پذیر افزایش دهند.

رئیس دادگستری شهرستان پلدختر نیز در این بازدید در سخنانی با بیان اینکه زندان فرصت مناسبی برای تغییر است، اظهار داشت: زندان می تواند محل توبه و استغفار و تفکر در اعمال و رفتار گذشته باشد تا جایی که منجر به ایجاد تغییر و اصلاح زندانی شود.

دوستی تصریح کرد: زندان فرصت خوبی برای ایجاد تغییر و اصلاح رفتار است و از این فرصت می بایست به خوبی استفاده کرد تا زمینه های حرکت در مسیر خوبی فراهم آید.

وی افزود: زندانیان با توجه به امکانات مناسبی که در زندان فراهم شده است می توانند مسیر زندگی خود را به کلی تغییر داده و در مسیر تقرب الهی گام بردارند.

رئیس دادگستری شهرستان پلدختر همچنین با اشاره به فضای مثبت حاکم بر مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی خرم آباد، بیان داشت: تلاشهای صورت گرفته آثار خوبی در زمینه های مختلف به دنبال داشته است.

وی افزود: مجموعه اقداماتی که در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان و ارتقاء امنیت آن انجام شده مطلوب و شایسته تقدیر است.