رضا ملاصادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: حضوری موفق در پیکارهای جودو قهرمانی بسیج کشور یکی از اهداف ورزش بسیج و سپاه قم در سال جاری است زیرا در این رشته ورزشکاران بسیار خوبی داریم که توانایی کسب مقام دارند.



وی ادامه داد: برای شناخت برترین جودوکاران استان قم به منظور اعزام به پیکارهای قهرمانی کشور بسیج، یک دوره رقابت‌های انتخابی درون استانی برگزار شد که در آن جودوکاران مدعی در اوزان 9 گانه با یکدیگر به رقابت پرداخته و نفرات برتر معرفی شدند.



مسئول ورزش قهرمانی بسیج و سپاه علی بن ابیطالب‌(ع) قم با اشاره به اوزان رقابت‌های این دوره ابراز داشت: جودوکاران مدعی در اوزان 50، 55، 60، 66، 73، 81، 90، 100 و به اضافه 100 کیلوگرم با یکدیگر مسابقه دادند.



در وزن 50 کیلوگرم آقایان مهدی اسماعیل گل، حسن براتی، سیدامیررضا باقری به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.



همچنین در وزن منهای 55 کیلوگرم: محمد کاسه ساز، قاسم اکبری، سجاد اسماعیل گل



در وزن منهای 60 کیلوگرم: آقایان مهدی عظیمی، سیدمحمدجواد سجادی، مسعود اشرف خانی



در وزن منهای 66 کیلوگرم: آقایان قاسم قاسمی، حسن منفرد، جابر رضا قلی گل



وزن منهای 73 کیلوگرم: مصطفی زین العابدین، میلاد حسن علی، علیرضا جباربیگی



وزن منهای 81 کیلوگرم: محمدمهدی باقری، وحید حیدریان، علی مثقالی



وزن منهای 90 کیلوگرم:، نادر خسروی، مهدی یزدی، علی نادعلی



وزن منهای 100 کیلوگرم: مهدی بختیاری، محمد فاطمی، سیدحسین سید زاده



وزن به اضافه 100 کیلوگرم: مسعود فراوانی، آرش دخیلی و مهدی علی رضایی به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.



مسئول ورزش قهرمانی بسیج و سپاه علی بن ابیطالب‌(ع) قم در پایان افزود: نفرات برتر اوزان مختلف پیکارهای انتخابی جودوی بسیج قم شهریورماه در مسابقات جودو قهرمانی بسیج کشور در خراسان رضوی شرکت خواهند کرد.

