شناسایی 10 هزار نخبه در بنیاد نخبگان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نسرین سلطانخواه عصر دوشنبه در مراسم افتتاح بنیاد نخبگان مازندران در ساری افزود: افراد شناسایی شده در این بنیاد متشکل از دانش آموزان استعدادهای درخشان، برگزیدگان المپیادهای علمی، نفرات برتر دانشگاهها و پژوهشگران و برترین های جشنواره علمی است.

وی افزود: بنیاد ملی نخبگان ضمن شناسایی نخبگان کشور به دنبال حمایت و پشتیبانی از دستاورد بوده و این استعدادها را بارور می کند.

رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اینکه حمایتهایی نظیر جوایز تحصیلی، مقرری ماهیانه به دانشجویان مقاطع تحصیلی و حمایت از استادیاران جوان را در دستور کار دارد، تصریح کرد: تاکنون به 204 استادیار جوان کشور 20 میلیون تومان تسهیلات بلاعوض داده شده است.

سلطانخواه با بیان اینکه بنیاد نخبگان به دنبال حمایت از فارغ التحصیلان مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد است، یادآور شد: امید است با گسترش حمایتها زمینه برای استعدادهای مختلف نخبگی فراهم می آوریم.

وی افزود: بنیاد نخبگان کشور مرکزی برای سیاستگذاری و برنامه ریزی نخبگان بوده که در این راستا بنیاد اقداماتی صورت داده است.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه مهاجرت نخبگان در داخل کشور آسیب پذیرتر از خارج کشور است، افزود: بنیاد نخبگان نگهدارنده و پشتیبان استعدادهای درخشان جامعه است.

داوود طالبی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اینکه تاکنون دفاتر بنیاد در 20 استان کشور راه اندازی شده گفت: دفاتر بنیاد نخبگان یازده استان کشور تا نیمه دوم امسال به بهره برداری می رسد.

به گزارش مهر، در پایان این مراسم داوود دومیری گنجی به سمت سرپرست بنیاد نخبگان مازندران منصوب شد.