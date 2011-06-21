همایون سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جوانان و افراد روشن فکر کمتر تمایل به پذیرش این نکته هستند که موسیقی مذهبی از نظر جامعه شناختی تکامل یافته و در سازندگی نظام اجتماعی موثر است.

وی اظهارداشت: اشعار و آهنگ های پورشور و هیجانی مداحان در دوران دفاع مقدس نیز انرژی احساسی بسیار زیادی تولید و فضای جبهه را به فضای پیوند گروهی، اجتماعی و پیوند عاشقانه و دسته جمعی با خدا تبدیل کرد.

رئیس صنف هنرمندان موسیقی گیلان گفت: موسیقی مذهبی دراستان جایگاه بسیار خاصی دارد، بهترین خوانندگان مذهبی در طی سی سال گذشته در این منطقه فعالیت حرفه ای داشته اند اما به دلیل کمبود امکانات و عدم حمایت حرفه ای از این گروههای مذهبی هیچگونه آثار صوتی ضبط شده آنان در دست نیست.

وی عنوان کرد: در دنیا امروزه هرکس که هنری در حوزه صدا داشته باشد بلافاصله بعد از بررسی های فنی با امکانات حرفه ای ضبط صدا و تصویر هنرشان خریداری و ضبط و از طریق رسانه ها در اختیار مردم قرار می گیرد.

سلیمی گفت: اما متاسفانه هنوز هیچگونه امکانات فنی مناسبی برای ضبط آثار خوانندگان مذهبی در اختیار بخش خصوصی نیست و با گذشت زمان این صداهای ماندگار فرسوده و یا از دست خواهند رفت.

وی در ادامه ازمسئولان فرهنگی استان خواست تا توجه ویژه ای به امور موسیقی محلی گیلان و همینطور اشاعه موسیقی مذهبی مطابق با استانداردهای حرفه ای داشته باشند.

رئیس صنف هنرمندان موسیقی گیلان تاکید کرد: موسیقی استان نیازمند حمایت جدی مسئولان استان است.