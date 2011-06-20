دیدار سفیر ایران با نماینده دبیرکل سازمان ملل در لبنان درباره 4دیپلمات

به گزارش خبرنگار مهر، غضنفر رکن آبادی در این دیدار با اشاره به آخرین وضعیت پرونده چهار دیپلمات ایرانی که به دست نیروهای وابسته به رژیم صهیونیستی در سال 1982 میلادی در شمال بیروت ربوده شدند، اظهار داشت: متاسفانه سه دهه از ربایش دیپلمات های ایرانی می گذرد و علیرغم پیگیری های مکرر دولت ایران و خانواده های این عزیزان، لیکن سازمان ملل و نهادهای حقوق بشر دوستانه اقدام عملی و جدی که کوچکترین امیدی برای خانواده ها ایجاد کند به عمل نیاورده اند. لذا تاکید می نماییم که این پرونده برای ملت و دولت ایران یک پرونده ملی و انسانی بوده و تا تعیین تکلیف سرنوشت این عزیزان از هیچ تلاش و پیگیری دریغ نخواهیم ورزید.

سفیر جمهوری اسلامی ایران افزود: دولت لبنان دو سال پیش نامه رسمی به دبیرکل وقت سازمان ملل ارسال کرد و ربایش این چهار دیپلمات را در اراضی لبنان مورد تایید قرار داد و از سازمان ملل برای حل این پرونده درخواست مساعدت کرد. دبیرکل سازمان ملل نیز در گزارش دوره ای خود به شورای امنیت در خصوص تحولات لبنان، به ربایش این عزیزان اشاره کرده و برای حل این پرونده اعلام آمادگی کرده است. لذا ما انتظار داریم این اقدامات در عمل تحقق یابد و حداقل یک بار هم شده شخص دبیرکل سازمان ملل به نامه های ارسالی از سوی دولت های لبنان و ایران و همچنین خانواده های 4 دیپلمات پاسخ دهد.

غضنفر رکن آبادی تاکید کرد که وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران سال گذشته طی یک نامه رسمی به دبیرکل وقت سازمان ملل پیشنهاد تشکیل کمیته حقیقت یاب بین المللی برای تعیین وضعیت این دیپلمات ها را داده ولی متاسفانه تاکنون هیچ پاسخ روشنی از سوی دبیرخانه سازمان ملل واصل نشده است.

مایکل ویلیامز نیز در این دیدار ضمن ابراز همدردی با خانواده 4 دیپلمات ربوده شده ایرانی قول داد تا موضوع را مجددا به مراجع سازمان ملل و شخص دبیرکل منعکس کند.

وی اظهار داشت: سازمان ملل از هیچ تلاشی برای حل پرونده های انسانی دریغ نخواهد ورزید همچنانکه در عملیات تبادل اسرا بین حزب الله و رژیم صهیونیستی وساطت کرد و سمیر قنطار و نیروهای حزب الله را به لبنان بازگرداند.

وی همچنین از نقش و کمک های جمهوری اسلامی ایران به مردم لبنان تقدیر و تشکر کرد و خواستار تداوم این حمایت ها برای تقویت ثبات و امنیت در لبنان شد.