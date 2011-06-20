گیلان مرکز راهبردی اقتصاد برنج و توریسم است/ راه آهن ضرورت بارز گیلان

حسین کاووسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه بهره مندی از راههای مواصلاتی مناسب، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای توسعه اقتصادی استان است، افزود: راه آهن یکی از مطمئن ترین راههای ارتباطی است که ظرفیت های قابل توجهی برای جابجایی بار و مسافر دارد.

وی اظهار داشت: ارزان و مطمئن بودن و توانایی حمل محموله ها در مقیاس های زیاد از ویژگی های حمل و نقل ریلی است که کمتر وسیله ارتباطی دیگر همه این ویژگی ها را با هم دارد.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری گیلان گفت: با توجه به توانمندی های اقتصادی استان بهره مندی از خط آهن که رونق اقتصادی استان را نیز در پی خواهد داشت، ضروری و اجتناب ناپذیر است.

وی افزود: اقتصاد کشور به کریدورهای شمالی و جنوبی در اروپا از طریق دریای خزر صورت می گیرد، وجود راه آهن می تواند نقش مهمی در این ارتباط ایفا کند.

کاووسی اظهار داشت: راه آهن خود به عنوان یکی از شاخص های توسعه قادر بوده نقش سرمایه را در استان افزایش دهد بطوری که به همراه خود امکان تولید چندین شغل دیگر را فراهم سازد.

وی گفت: وجود راه آهن از ضروریات بارز برای استان گیلان است و نقش بسیارزیادی در توسعه اقتصادی استان خواهد داشت بطوریکه از تولید شغل تا ایجاد درآمد در استان را امکانپذیر می کند.