اردوگاه چابکسر میزبان 2500 دانش آموز زیر پوشش کمیته امداد است

حسین علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اردوگاه شهید مطهری چابکسر از چهارم تیرماه همزمان با آغاز اردوهای دانش آموزی در کشور میزبان دانش آموزان زیر پوشش است، افزود: این اردوگاه امسال پذیرای دو هزارو 560 دانش آموز پسر در مقطع راهنمایی از استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، همدان، البرز، قزوین، تهران، خراسان رضوی و شمالی، ایلام، کردستان و کرمانشاه است.

وی همچنین با اشاره به اینکه کمیته امداد امسال برنامه اردویی تخصصی در کشور اجرا می کند، اظهار داشت: اردوهای تخصصی انوار معرفت، پیروان فاطمی، اردوهای خانوادگی و دانشجویی عنوان اردوهای تخصصی است که هر کدام در یکی از اردوگاههای استانهای مختلف کشور اجرا می شود.

مدیرکل کمیته امداد گیلان با بیان اینکه امسال اردوی تخصصی انوار معرفت در اردوگاه شهید مطهری چابکسر اجرا می شود، گفت: در این اردو دانش آموزان خانوادههای مشمول طرح نظام جامع آموزشی تربیتی استانهای مختلف با مفاهیم نماز و آثار اجتماعی و فرهنگی این فریضه الهی آشنا می شوند.

وی افزود: این اردوی آموزشی بر اساس بررسی ها و آسیب شناسی در خانوارهای مشمول طرح نظام جامع آموزشی تربیتی اجرا می شود تا دانش آموزانی که با آداب صحیح نمازگزاردن، اهمیت و فوائد این فریضه آشنا نیستند بتوانند به طور صحیح با آداب نماز آشنا شوند.

علیمحمدی همچنین از اعزام 687 نفر از دانش اموزان دختر و پسر زیر پوشش کمیته امداد گیلانی به دیگر اردوهای آموزشی استانهای البرز، تهران، کردستان، کرمانشاه، همدان و خراسان رضوی خبرداد و یادآورشد: در نخستین گروه این اردوی دانش آموزی 80 دانش آموز دختر 17 تیرماه به مدت یک هفته به اردوگاه امام حسن مجتبی (ع) در استان کرمانشاه اعزام می شوند.