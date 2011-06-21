حسین علیمحمدی در گفتگو با خبرنگارمهر افزود: برنامه های اوقات فراغت در بخش های مختلف هنری، رایانه ای، صنایع دستی، فعالیت های فرهنگی، ورزشی و آموزه های دینی در هفت کانون دائم و 48 کانون موقت تابستانی ارائه می شود.

وی همچنین با بیان اینکه امسال علاوه بر دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت شش هزار نفر از دیگر اقشار نیز از برنامه های اوقات فراغت کمیته امداد بهره مند می شوند، اظهارداشت: برای افزایش کیفیت این برنامه ها امسال 120 ساعت برنامه آموزشی برای هر دانش آموز و دانشجو پیش بینی شده است.

مدیرکل کمیته امداد گیلان همچنین از حرفه آموزی دانش آموزان مقاطع دبیرستانی تحت حمایت خبرداد و گفت: از تابستان پارسال تاکنون 450 دانش آموز دختر و پسر دبیرستانی در دوره های حرفه آموزی شرکت کردند و امسال نیز 600 دانش آموز دیگر در رشته های مورد علاقه خود در کلاس های حرفه آموزی شرکت می کنند.

وی با اعلام اینکه حرفه آموزی این دانش آموزان در سه سال تحصیل آنان ادامه خواهد داشت هدف از اجرای این طرح را آماده کردن دانش اموزان برای ورود به بازار کسب و کار پس از فراغت از تحصیل عنوان کرد.

علیمحمدی همچنین از حرفه آموزی دانشجویان تحت حمایت خبرداد و یادآورشد: پارسال دو هزار و 286 دانشجوی دختر و پسر در مراکز آموزشی فنی و حرفه ای و صنایع دستی با دوره های مختلف کسب مهارتهای حرفه ای آشنا شدند و امسال نیز دانشجویان علاقمند برای آموزش حرفه های مختلف به مراکز فنی و حرفه ای و صنایع دستی معرفی می شوند.

