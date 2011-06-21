حمزه خوارزمشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دعوت مردم به پای صندوقهای رأی چشم دشمنان نظام را کور می کند و با توجه به پیش رو بودن انتخابات مجلس، چندین هدفی باید دنبال شود که در مرحله اول دعوت از مردم به پای صندوقهای رأی است.

وی گفت: کسانی باید در انتخابات حمایت شوند که گوش به فرمان رهبری سپرده و حامی واقعی ولایت فقیه و از افراد صالح انقلاب هستند.

این مسئول با اشاره به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بیان داشت: در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها سعی شده تا توان مالی مردم افزایش پیدا کند و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

وی یادآور شد: مسئولان باید با همدلی و همکاری خدمات خوبی را به مردم استان تهران ارائه دهند و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در کل به نفع مردم تمام شده است.

رئیس شورای اسلامی استان تهران افزود: یکی از مشکلاتی که در اجرای این قانون به وجود آمد، نرخ کرایه‌ تاکسی هاست که بیشتر رانندگان از این موضوع گله مند هستند که چرا با وجود افزایش قیمت سوخت، نرخ کرایه‌ها پایین است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر اکثر تاکسیهای استان تهران فرسوده‌اند که امید است این مشکل هر چه سریعتر برطرف شود.