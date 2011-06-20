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۳۰ خرداد ۱۳۹۰، ۲۱:۰۶

کتاب خاطرات کیسینجر درباره چین منتشر شد

کتاب خاطرات کیسینجر درباره چین منتشر شد

"هنری کیسینجر" به عنوان وزیر امور خارجه اسبق آمریکا کتاب خاطرات و تجربیات خود را درباره چین منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، مشاور امنیت ملی دولت "ریچارد نیکسون" در کتابی که به تازگی منتشر کرده از سیاستهای واشنگتن در قبال چین در آن سالها و تجربیات دیدار خود با مقامات این کشور نوشته است.

وی در سال 1971 به رئیس جمهوری وقت آمریکا توصیه کرد درهای خود را به روی دولت محافظه کار و بسته چین بگشاید، کشوری که در آن زمان به عنوان دشمن آمریکا به شمار می رفت.
 
کیسینجر از زمان نخستین دیدارش با مائو رهبر چین کمونیست تا کنون بارها به این کشور سفر کرده و 50 دیدار رسمی با مقامات این کشور داشته است.
 
تجربیات مربوط به این دیدارها، روابط سیاسی و تجاری دو جانبه، مسائل جاری در کاخ سفید و نیز بخشی از زندگی نامه کیسینجر در آن سالها اکنون در کتابی با عنوان "ON CHINA" به قلم خود وی منتشر شده است.
کد مطلب 1340190

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