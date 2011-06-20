راه اندازی اداره تربیت بدنی بندرعباس/ با هیئتهای بی برنامه برخورد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود آرامی دوشنبه شب در نشستی خبری در خصوص فعالیت های خود طی سه ماه گذشته، بیان داشت: در سه ماه گذشته برنامه هایی را برای ساماندهی فضای ورزش هرمزگان طراحی و توانستیم بخشی از آن را اجرا کنیم.

وی ادامه داد: شروع کار بنده با پایان سال مالی هزینه ای ادارات دولتی همراه بود که خوشبختانه با برنامه هایی که طی مدتی کوتاه انجام دادیم توانستیم حق و حقوق کلیه کارمندان این اداره کل را به خوبی پرداخت کرده و سال گذشته را به پایان برسانیم.

جذب 90 درصد از اعتبارات عمرانی ورزش هرمزگان

مدیرکل تربیت بدنی هرمزگان با اشاره به جذب اندک بودجه عمرانی ورزش هرمزگان، عنوان کرد: تا زمان حضور بنده فقط مقدار کمی از این بودجه جذب شده بود اما در سه ماه گذشته ما توانستیم 90 درصد از اعتبارات عمرانی ورزش هرمزگان را جذب کرده و به همین دلیل 30 طرح عمرانی ورزشی در هفته دولت امسال در استان هرمزگان به بهره برداری خواهد رسید.

آرامی افزود: دیگر فعالیت ما در سه ماه گذشته ساماندهی پست های حساس و بدون متصدی اداره کل تربیت بدنی هرمزگان بوده که در همین راستا آقای جهانبخش به عنوان معاون ورزشی اداره کل که شش ماه بدون مسئول بود انتخاب و خانم پورغلام به عنوان معاون ورزش بانوان اداره کل تربیت بدنی بعد از یک سال خالی ماندن این پست انتخاب شد.

راه اندازی اداره تربیت بدنی بندرعباس

وی به راه اندازی اداره تربیت بدنی شهرستان بندرعباس اشاره کرد و اظهار داشت: اداره تربیت بدنی شهرستان بندرعباس برای نخستین بار راه اندازی شده که این اداره از شنبه هفته آینده در محل مجموعه ورزشی تختی بندرعباس کار خود را آغاز خواهد کرد.

مدیرکل تربیت بدنی هرمزگان اضافه کرد: با آغاز به کار اداره تربیت بدنی بندرعباس بسیاری از کارهای اجرایی مرکز استان هرمزگان از دوش اداره کل تربیت بدنی برداشته می شود و این اداره می تواند به ورزش کل استان هرمزگان توجه بیشتری داشته باشد.

آرامی با اشاره به تغییر مدیران تربیت بدنی شهرستان های هرمزگان، تصریح کرد: تا کنون مدیران تربیت بدنی شهرستان های پارسیان، حاجی آباد و ابوموسی تغییر کرده اند و مدیران شهرستان های دیگر که مسئولان آنها وقت خود را به صورت تمام وقت برای ورزش نمی گذارند تغییر خواهند کرد.

ساماندهی 12 هیئت ورزشی

وی در خصوص وضعیت هیئت های ورزشی استان هرمزگان گفت: در زمان حضور بنده در اداره کل 19 هیئت ورزشی مسئول نداشتند و یا به صورت سرپرستی اداره می شدند که در سه ماه گذشته مجمع انتخاباتی 12 هیئت برگزار شده و وضعیت این هیئت ها ساماندهی شده است.

مدیرکل تربیت بدنی هرمزگان با بیان اینکه هیئت های ورزشی باید برنامه محور باشند، عنوان کرد: تا کنون بیشتر هیئت های ورزشی برنامه های خود را طراحی و در اختیار ما قرار داده اند که برای این کار اداره کل تربیت بدنی هیچ گونه کمک فکری و مالی به آنها نکرده است.

آرامی تاکید کرد: هیئت های ورزشی باید بتوانند برنامه ها و تقویم خود را مشخص کنند و ما با هیئت هایی که برنامه های خود را ارائه ندهند طبق قانون برخورد خواهیم کرد.

وی همچنین با اشاره به منفعل بودن بیشتر مدیران تربیت بدنی شهرستان های هرمزگان، بیان داشت: طی جلسه ای که با آنان داشتم از آنها خواستم که از این انفعال خارج شده و برنامه های عمرانی و مالی خود را مشخص کنند.