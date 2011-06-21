حضور منافقین را تحمل نمی کنیم/ سفیر فرانسه باید توضیح دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری النخیل، دولت عراق در واکنش به ادعاهای اخیر گروهک تروریستی منافقین در پاریس تصریح کرد: منافقین با دروغگویی و مظلوم نمایی می خواهند جامعه بین الملل را با خود همراه کنند، زیرا ادعای آنها درباره اینکه دولت عراق 35 نفر از آنها را کشته، دروغ محض است.

در گزارش دولت عراق به مرکز عراقی-اروپایی حقوق بشر آمده است : ما دلایل محکمی در دست داریم که نشان می دهد اعضای گروه به وسیله خود رهبران آن قلع و قمع می شوند تا موج رسانه ای به راه اندازند و خود را از اتهام تروریست بودن مبرا کنند.

در این گزارش تاکید شده است : سفیر فرانسه در بغداد را فرا می خوانیم تا واقعیت مشخص شود.آیا فرانسه قبول می کند که پناهندگان در این کشور سلاح داشته باشند؟ کدام قانون اجازه می دهد که گروهی در داخل یک کشور مسلح باشند؟ این نقض حاکمیت عراق است.

دولت عراق تاکید کرد: منافقین با نزدیک شدن نیروهای عراقی به اردوگاه محل اقامت آنها مخالفت می کنند.آیا اتحادیه اروپا موافق حضور این گروهک در کشورهای عضو این اتحادیه به همراه سلاحشان است؟

دولت عراق بیان کرد: مسائلی است که برای روشن شدن ابهامات افکار عمومی و اتحادیه اروپا لازم است مطرح کنیم :

- مطابق قوانین بین المللی حضور منافقین در عراق غیر قانونی است، این سازمان مطابق تعریف کمیساریای عالی پناهندگان گروهی مسلح است و پناهنده به شمار نمی روند، آنها در عراق و آمریکا و تا همین اواخر در اروپا سازمانی تروریستی بودند.

- ما افراد این گروه را مجبور به رفتن به ایران نکرده ایم، اما آنها عناصر نامطلوب محسوب می شوند و جامعه بین المللی باید به ما کمک کند و اروپا که آنها را از فهرست تروریستی خارج کرده باید پذیرای آنها باشد.

- گروهک منافقین از دادن اسامی و تعداد ساکنان اردوگاه اشرف خودداری می کند. هیچ کشوری حضور یک سازمان خاص را در خاک خود نمی پذیرد.اعضای این گروه به نیروهای امنیتی عراق حمله کرده اند، هیچ مصونیتی برای آنها وجود ندارد.

- عراق به صورت موقت از این اعضای سازمان نگهداری می کند و همه تلاشها در حال حاضر برای خروج داوطلبانه آنها دنبال می شود.

شایان ذکر است که اعضای گروهک تروریستی منافقین روز شنبه گذشته با برپایی گردهمایی در فرانسه با تکیه بر حمایتهای گسترده غربی ها، به موضعگیری خصمانه و جوسازی علیه دولت نوری مالکی و جمهوری اسلامی ایران پرداختند و تلاش کردند با طرح اتهامات بی اساس از خود چهره ای مظلوم برای افکار عمومی جهان ترسیم کنند، غافل از اینکه ماهیت جنایتکارانه آنها مدتهاست برای آزادگان جهان رو شده است و فقط مدعیان غربی آن هم برای پیشبرد اهداف توسعه طلبانه خود از این تروریستها حمایت می کنند. برخی شخصتیهای پارلمانی اتحادیه اروپا و "پاتریک کندی" سناتور آمریکایی در بزم منافقین حضور داشتند.