سالجاری 9 نفر در رودخانه های لرستان غرق شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهمن نوراللهی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی لرستان در این باره در سخنانی اظهار داشت: غرق شدگی یکی از علل مرگ و میر کودکان، نوجوانان و جوانان است و عواملی همچون نداشتن آشنایی کافی با قوائد شنا، افزایش استفاده از قایق های روباز و تندرو به خصوص شنا در مناطق حفاظت نشده و... از جمله عوامل زمینه ساز غرق شدگی است.

وی افزود: متاسفانه در سه ماهه نخست سالجاری، تعداد هشت نفر بر اثر بی احتیاطی در رودخانه های استان لرستان جان خود را از دست داده اند که در مقایسه با سال گذشته این رقم کاهش یافته است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان لرستان ادامه داد: در سال گذشته 19 نفر در دریا و رودخانه های استان غرق شدند.

سرهنگ نوراللهی در ادامه به اقدامات اولیه با فرد غرق شده اشاره کرد و گفت: در مواجهه با فرد غرق شده ابتدا وی را باید به کمک وسائلی از قبیل حلقه نجات، طناب بلند و... از آب خارج کرد و باید این نکته را در نظر داشت که تنها زمانی فرد می تواند به طور مستقیم اقدام به نجات مصدوم کند که دوره آموزشی نجات غریق را گذرانده باشد.

وی افزود: نکته بسیار مهم این است که کلیه افراد غرق شده پس از نجات و اقدامات اولیه حتی اگر کاملاً هوشیار باشند، باید به سرعت به بیمارستان منتقل شوند چرا که آب جذب شده می تواند عوارض خطرناک و کشنده ای برای فرد داشته باشد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان لرستان در پایان به خانواده ها توصیه کرد که هرگز در محل های ممنوعه شنا نکنند و برای لحظه ای شادی، غم و اندوه چندین ساله را برای خود رقم نزنند.