اسامی بازیکنان مورد نظر صنعت نفت اعلام شدند/ 14 بازیکن تمدید کردند

علیرضا خلیلی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اردوی آماده‌سازی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان اظهار داشت: اردوی آماده‌سازی این تیم از دوم تیرماه در دو مرحله 10 روزه در محل کمپ تمرینی کردان کرج زیر نظر کادر فنی برگزار می شود.

وی در خصوص بازیکنان فصل گذشته صنعت نفت عنوان کرد: آقای پیروانی از میان 30 بازیکن موجود در لیست نفرات تیم ما 15 نفر را به باشگاه معرفی کردند که با آنها قرارداد تمدید کنیم که به غیر از یک نفر از آنها توانستیم 14 نفرشان را حفظ کنیم و تنها حسن هوری که یکی از بهترین درواز‌بانان فوتبال ایران است را به دلیل عدم توافقات مالی نتوانستیم حفظ کنیم.



خلیلی نیا افزود: در واقع حسن هوری، ضیا الدین نیک نفس، میلاد رخشان عراقی، سید رسول میر طرقی، وحید پالوچ، شعبان اسدی، محمد عزیزی، امانوئل دسوزا، فرهاد آل خمیس، عیسی ترائوره، محمرضا ذوالفنون، پژمان قرمزی، هادی محمدی، هادی نظرپاک، میلاد بهلولی، و منوچهر محمدزاده از تیم ما جدا شدند.



مدیر روابط عمومی صنعت نفت آبادان در خصوص صحبت برخی از هواداران که باشگاه صنعت نفت آبادان همیشه در جذب بازیکنان در دقیقه 90 وارد عمل می‌شود، گفت: ما اولین تیمی بودیم که تمرینات خود را آغاز کردیم و تا کنون با 17 نفر هم قرارداد بستیم و از دوم تیر وارد اردوی آماده ‌سازی می شویم و چند بازیکن کلیدی نیز در اردو به ما اضافه خواهند شد.



عضو هیئت مدیره باشگاه صنعت نفت آبادان اعلام کرد: تاکنون هادی رمضانی دفاع فصل گذشته تیم پاس همدان و میثم امیری مدافع و فونی کی سه فوروارد فصل گذشته تیم ایران جوان را جذب کرده‌ایم.



خلیلی نیا در مورد نفراتی که احتمال پیوستن آنها به صنعت نفت وجود دارد، اظهار داشت: ما صحبت‌هایی را با محمد محمدی (استقلال تهران)، سیامک کوهنورد (نفت تهران)، رضا خالقی فر (سایپا)، مصطفی صبری (سایپا)، جهانگیر عسگری (پیکان)، ستار زارع (شاهین بوشهر)، سکوبرت (پرسپولیس)، سامان سعید (تیم ملی عراق)، والری الکساندر (تیم ملی ارمنستان) و هاشم بیک‌زاده (سپاهان) انجام داده ایم و کماکمان در حال پیگیری مذاکرات هستیم و امیدواریم که مابقی سهمیه لیگ برتری مان از میان این نفرات جذب کنیم.



مدیراجرایی طلایی‌پوشان آبادان تصریح کرد: ما همچنین با ادینیهو (مس کرمان) و عمادرضا (شاهین بوشهر) مذاکره کردیم ولی به خاطر مسائل مالی به توافق نرسیدیم، با عبدالله کرمی نیز در حال مذاکره بودیم که متوجه شدیم با فولاد خوزستان قرارداد امضا کرده است. داوود حقی نیز برای حضور در نفت آبادان تمایل داشت ولی خانواده اش حاضر نبودند در این شرایط جوی زندگی کنند که این مسئله یکی از مواردی است که ما را در جذب بازیکن دچار معذوریت می کند.

خلیلی نیا در خصوص رفع نواقص ورزشگاه تختی آبادان که مورد تاکید بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز قرار گرفته بود، اظهار داشت: در این خصوص تاکنون دو جلسه با مدیران پالایشگاه آبادان برگزار کردیم، و با توجه به دستور مدیرعامل پالایشگاه، مراحل مقدماتی کار انجام شده و از هفته آینده نصب آسانسور آغاز شده و سایر نواقص نیز برطرف خواهند شد.



مدیر روابط عمومی باشگاه صنعت نفت آبادان در مورد سقف قراردادها در باشگاه صنعت نفت آبادان نیز گفت: نظر ما نیز مطابق نظر سازمان لیگ برتر است زیرا در حال حاضر تیم ها دولتی هستند و با توجه به هزینه کردشان از بیت المال باید در این خصوص بیشتر رعایت کنند و هر زمان که تیم ها خصوصی شدند و دارای ترازنامه مثبت بودند به هر بازیکن هر چقدر که می خواهند پول بدهند و هزینه کنند.