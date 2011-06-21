مدیر برنامه ریزی سازمان بازرگانی استان مرکزی منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر عالیخانی در این حکم پویایی حوزه مدیریت برنامه ریزی وتوسعه منابع انسانی سازمان را در پیشبرد هر چه بیشتر اهداف سازمانی موثر دانست.
کرمی پیش از این ریاست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی اراک رابر عهده داشته است.
اراک - خبرگزاری مهر: طی حکمی از سوی رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزی رحمت اله کرمی به عنوان مدیریت برنامه ریزی وتوسعه منابع انسانی سازمان بازرگانی منصوب و از تلاشهای جواد حسنی مدیریت قبلی تقدیر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، اصغر عالیخانی در این حکم پویایی حوزه مدیریت برنامه ریزی وتوسعه منابع انسانی سازمان را در پیشبرد هر چه بیشتر اهداف سازمانی موثر دانست.
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