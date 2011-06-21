به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه هنوز رادیو تهران به عنوان رادیو پایتخت فقط به موضوع‌های شهری نمی‌پردازد و به موضوع‌های عمومی که دیگر شبکه‌های سراسری در دستور کار دارند، اختصاص دارد. به همین دلیل محمد جهانی طرح راه‌اندازی رادیو شهری را به معاون صدا ارائه کرده است. این طرح در حال بررسی قرار دارد.

رادیو شهری قرار است فقط 22 منطقه تهران را پوشش بدهد تا مخاطبان یک رادیوی لوکال داشته و محتوای برنامه‌ها طبق آن باشد.

محمد جهانی از مدیران با سابقه رادیو است که قبل از مدیریت رادیو تهران، در رادیوهای پیام، ورزش و ... فعالیت داشته است.