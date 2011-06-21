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۳۱ خرداد ۱۳۹۰، ۸:۲۷

طرح راه‌اندازی رادیو شهری در معاونت صدا بررسی می‌شود

طرح راه‌اندازی رادیو شهری در معاونت صدا بررسی می‌شود

طرح راه‌اندای رادیو شهری از سوی محمد جهانی، مدیر رادیو تهران برای بررسی به معاونت صدا ارائه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه هنوز رادیو تهران به عنوان رادیو پایتخت فقط به موضوع‌های شهری نمی‌پردازد و به موضوع‌های عمومی که دیگر شبکه‌های سراسری در دستور کار دارند، اختصاص دارد. به همین دلیل محمد جهانی طرح راه‌اندازی رادیو شهری را به معاون صدا ارائه کرده است. این طرح در حال بررسی قرار دارد.

رادیو شهری قرار است فقط 22 منطقه تهران را پوشش بدهد تا مخاطبان یک رادیوی لوکال داشته و محتوای برنامه‌ها طبق آن باشد.

محمد جهانی از مدیران با سابقه رادیو است که قبل از مدیریت رادیو تهران، در رادیوهای پیام، ورزش و ... فعالیت داشته است.

کد مطلب 1340251

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