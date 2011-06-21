سرعت غیرمجاز خودرو جان یک بوشهری را گرفت

ستوان خداکرم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یک دستگاه پژو 206 امروز در حالیکه از فرودگاه بوشهر به سمت میدان امام خمینی(ره) در حال حرکت بود به علت سرعت غیرمجاز و ناتوانی راننده 31 ساله در کنترل خودرو، واژگون شد که براثر این حادثه راننده جان سپرد و دو سرنشین خودرو راهی بیمارستان شدند .

وی با اشاره به اینکه مجروحان از بیمارستان مرخص شده اند، اضافه کرد: باتوجه به کم عرض بودن خیابان کمتر چنین حوادثی رخ می دهد و اصلأ در چنین مسیری نباید شاهد این گونه حوادث باشیم .