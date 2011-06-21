۳۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۰۱

سرعت غیرمجاز خودرو جان یک بوشهری را گرفت

بوشهر - خبرگزاری مهر: مسئول آموزش فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی استان بوشهر گفت: سرعت غیر مجاز و ناتوانی راننده در کنترل خودرو جان یک بوشهری را گرفت.

ستوان خداکرم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یک دستگاه پژو 206 امروز در حالیکه از فرودگاه بوشهر به سمت میدان امام خمینی(ره) در حال حرکت بود به علت سرعت غیرمجاز و ناتوانی راننده 31 ساله در کنترل خودرو، واژگون شد که براثر این حادثه راننده جان سپرد و دو سرنشین خودرو راهی بیمارستان شدند.

وی با اشاره به اینکه مجروحان از بیمارستان مرخص شده اند، اضافه کرد: باتوجه به کم عرض بودن خیابان کمتر چنین حوادثی رخ می دهد و اصلأ در چنین مسیری نباید شاهد این گونه حوادث باشیم.

مسئول آموزش فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی از رانندگان خواست به قوانین بیشتر توجه کنند تا از وقوع چنین حوادثی پیشگیری شود.

کد مطلب 1340262

