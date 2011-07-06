بریتانیا در خروج از افغانستان عجله نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های افغان، نخست وزیر بریتانیا در دیدار روز گذشته خود با رئیس جمهوری افغانستان بر تقویت نیروهای امنیتی افغان و روابط دراز مدت لندن با کابل تأکید کرد و گفت که شمار سربازان بریتانیایی با در نظر گرفتن اوضاع افغانستان کاهش خواهد یافت.

بریتانیا دومین کشورعضو ناتو است که پس از ایالات متحده با 9500 سرباز بیشترین نیرو را در افغانستان و استان هلمند دارد.



در همین حال حامد کرزای کمک های جامعه جهانی را برای کشورش یک نیاز جدی توصیف کرد اما در عین حال گفت، افغانستان با گرفتن مسئولیت تأمین امنیت می خواهد تا بیش ازاین باردوش جامعه جهانی نباشد.



نخست وزیر بریتانیا در دیدار خود با کرزای در باره انتقال مسئولیت، تأمین امنیت، روابط دراز مدت دو جانبه و ادامه کمک های بریتانیا برای ساخت زیربناها در افغانستان گفتگو کرد، و در عین حال گفت: لندن پس از سال ۲۰۱۴ نیز روابط دراز مدت با کابل خواهد داشت و در آینده موافقتنامه ای را در این رابطه امضا خواهیم کرد.



کامرون برتقویت نیروهای امنیتی افغان تأکید و خاطر نشان کرد: لندن تلاش دارد تا یک دانشکده نظامی با 38 میلیون دلار هزینه برای آموزش سربازان افغان تاسیس کند. من فکر می کنم که با بالا بردن ظرفیت و توانایی نیروهای امنیتی افغان و با تقویت و ایجاد پلیس محلی شرایط برای کاهش نیروهای ما فراهم خواهد شد.

این مقام گفت: امسال تلاش می کنیم تا در حدود500 نفر از نیروها را کاهش دهیم؛ اما این برنامه بسیار آهسته و با توجه به اوضاع در افغانستان صورت خواهد گرفت و در کنار آن ما برنامه ها و تلاش های دیگر را افزایش خواهیم داد.

درهمین حال کرزای نیز به نوبه خود از کمک های بریتانیا به افغانستان قدردانی کرد و گفت که افغانستان به کمک های جامعه جهانی و بریتانیا در درازمدت نیاز جدی دارد.



رئیس جمهوری افغانستان افزود: درست است که ما نمی خواهیم که جامعه جهانی کمک های خود را به افغانستان قطع کنند؛ اما با گرفتن مسئولیت بیشتر تأمین امنیت از نیروهای خارجی می خواهیم این اطمینان را نیز حاصل کنیم که ما بیش از این بار دوش جامعه جهانی نباشیم و به گونه ای باید کار کنیم که به سود ما و جامعه جهانی باشد.



در همین حال نخست وزیر انگلیس تأمین صلح و ثبات را در افغانستان را به نفع دوطرف بر شمرد و گفت: اگر ما این کشور را ترک کنیم و یا نادیده بگیریم و فراموش کنیم مشکلات به خانه های خود ما خواهد آمد. این را درک کرده ایم و این تجربه را از گذشته آموخته ایم که مشکل مواد مخدر، ایجاد ترس و آوارگی بیشتر شده و این همه مشکلاتی بودند که با فراموشی افغانستان دامن همه ما را گرفت.



کامرون طالبان را شکست خورده این جنگ دانست و از آنها خواست تا "راه سیاسی را در پیش گیرند".



این مقام بریتانیایی در عین حال بهبود روابط پاکستان و افغانستان را برای تأمین صلح درهر دو کشورسودمند و ضروری دانست.