به گزارش خبرنگار مهر، این سفر یکروزه که پنجشنبه 2 تیرماه برگزار می‌شود همراه با برنامه‌های جنبی شامل شعرخوانی و طبیعت‌گردی خواهد بود.

طبق روال سفرهای پیشین دفتر شعر جوان، تعدادی از شاعران، خبرنگاران و علاقمندان شعر و سفر، گروه اعزامی از دفتر شعر جوان را همراهی خواهند کرد.

این سومین سفر شاعران جوان در سالجاری است و سفر قبلی با یاد و خاطره جلال آل احمد و برای بزرگداشت این نویسنده به مقصد طالقان برگزار شد.

علاقمندان به شرکت در این سفر می‌توانند برای ثبت‌نام به آدرس سایت دفتر شعر جوان به آدرس http://www.poetryoffice.ir/NewsList.asp مراجعه کنند.

علی اسفندیاری مشهور به نیما یوشیج شاعر معاصر ایرانی و بنیانگذار شعر نو فارسی است.

نیما یوشیج با مجموعه تأثیرگذار افسانه که مانیفست شعر نو فارسی بود، در فضای راکد شعر ایران انقلابی به پا کرد. نیما آگاهانه تمام بنیادها و ساختارهای شعر کهن فارسی را به چالش کشید. شعر نو عنوانی بود که خود نیما بر هنر خویش نهاده بود.

تمام جریان‌های اصلی شعر معاصر فارسی مدیون این انقلاب و تحولی هستند که نیما مبدع آن بود.